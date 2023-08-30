Трьохсоті скаржаться: останній шпиталь для поранених вагнерівців закрили, – ЗМІ

Пораненим членам ПВК "Вагнера" більше нема де лікуватися. Госпіталь в Анапі на півдні Росії закрили.

Вагнерівці жаліються, що відтепер не можуть лікуватися. Про це повідомляє NEXTA Live.

Дивіться також Купа силовиків та бандити, які погрожують розстрілом: що було після похорону Пригожина

Що відомо про ситуацію

За словами поранених, їх залишили без медичної допомоги й документів для виплат. В Анапі був останній шпиталь, де вони могли лікуватися. Натомість пропонують вирішувати всі питання через колцентр, але після загибелі Пригожина туди годі додзвонитися.

Видання наводить скриншоти скарг вагнерівців і їхніх родичів:

розмови про виплати здаються міфом, грошей від компанії не бачили;

компанія ніяк не допомагає ні з реабілітацією, ні з лікуванням;

за поранення не отримали, контракт закінчився 3 травня;

30 липня всіх вивезли зі шпиталю та готелей;

шпиталь не віддав усі документи, а без них не оформлять пенсію;

виписки обіцяли надіслати поштою, із головним лікарем не вдається зв'затися.

"А як же своіх нє бросаєм?" – риторично запитують журналісти.

У коментарях люди пишуть: "карма – вона така", "про що ви думали, коли йшли вбивати", "скористалися і викинули".

Дивіться також Великий цвях у труну путінського режиму: як смерть Пригожина вплине на еліти Росії

Останні новини про Пригожина та ПВК "Вагнера"