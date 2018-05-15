Останній дзвінок-2018 в Україні: дата

Останній дзвоник в Україні у 2018 році традиційно пройде в останню п’ятницю весни – 25 травня. Та це ще далеко не кінець шкільного життя в цьому році. Про основні дати, які чекають на школярів у травні-червні, читайте далі.

Для випускників останній дзвінок – це важливий день, адже це символічне прощання зі школою. У 2018 році в Україні їх налічується 185 508 осіб. Молодші школярі ж чекають цього дня із нетерпінням, адже попереду – омріяні канікули.

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Щоправда, останній дзвоник – це ще зовсім не кінець школи. Так, учні 9 класів ще складатимуть іспити Державної підсумкової атестації до середини червня. А випускники 11 класів складатимуть ЗНО, яке розпочинається 22 травня і закінчується 13 червня основна сесія).

Крім того, у школах триватиме навчальна практика, в рамках якої учнів водитимуть на різноманітні екскурсії. У 2018 році навчальна практика передбачена для учнів 1-4, 5-8 і 10 класів.

Терміни практики для учнів навчальні заклади визначають самостійно, але приблизно, за рекомендаціями МОН, все виглядатиме так:

• 1-4 класи: не більше 3 годин щодня, загалом – не більше 12 годин (29 травня – 1 червня);

• 5-6 класи: по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин (29 травня – 12 червня);

• 7-8 класи: по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин (29 травня – 12 червня);

• 10 класи: по 5 академічних годин на день, але всього не більше 50 годин (29 травня – 12 червня).

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Випускні для учнів 11 класів відбудуться після всіх іспитів. Переважно школи роблять випускні в один день, цього року обрали першу суботу після ЗНО – 23 червня. Однак офіційної і єдиної дати для святкування випускних в Україні немає. Все на розсуд навчального закладу, рекомендовані дати проведення випускних в рамках від 25 травня до 24 червня. В школах індивідуально приймають рішення святкувати випускний вже після ЗНО, або ж поєднати випускний та останній дзвінок.