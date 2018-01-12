Останній учасник повстання у концтаборі смерті Собібор помер у Києві

У Києві в ніч на 11 січня помер останній з організаторів і учасників повстання в нацистському концтаборі Собібор Аркадій Вайспапір.

Про це повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський на своїй сторінці у Facebook.

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У Києві помер останній з організаторів і учасників повстання в таборі смерті Собібор — Аркадій Вайспапір. Йому було 96 років. Вічна пам'ять герою!

– написав він.

Як зазначає російське видання Лехаим, Вайспапір був останнім з дев'яти військовополонених, які очолили повстання в нацистському таборі смерті Собібор. У 2016 році його нагородили премією "Скрипаль на даху" Федерації єврейських громад Росії в номінації "Людина-легенда".

Вайспапір був одним з 53 учасників повстання в Собіборі, що дожили до кінця Другої світової війни. Під час бойових дій вся сім'я Аркадія була знищена – старший брат загинув на фронті, мати, п'ятирічна сестра і всі родичі в Бобровому Куті розстріляні нацистами.

Зазначимо, Собібор – концентраційний табір, організований нацистами поруч з українським селом Собібор (зараз – територія Польщі), на сучасному польсько-українському кордоні.

Собібор відомий повстанням в'язнів – німці вибирали з полонених євреїв хороших шевців, кравців, ювелірів, столярів для підсобних робіт. А ті організували напад на адміністрацію концтабору і втечу з нього.