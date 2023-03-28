Зі сварками та газом: у Франківську прийшло перше богослужіння ПЦУ в храмі, що належав УПЦ МП
Джерело:Руслан Марцінків
У храмі Різдва Христового, що раніше належав до УПЦ МП, вперше відбулось богослужіння Православної церкви України. Не минулось без інцидентів.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що вранці 28 березня люди при вході не пускали священників ПЦУ провести богослужіння. Проте отці таки змогли помолитись за мир в Україні.
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Що відомо про богослужіння ПЦУ в храмі
На жаль, сьогодні (28 березня – 24 Канал) зустріли спротив, стояли люди на вході та не пускали священнослужителів ПЦУ в приміщення, у храмі розпилили газ. А напередодні невідомі заварили ворота до храму. Проте священники ПЦУ потрапили всередину і провели молебень,
– розповів Руслан Марцінків.
Він пояснив, що це історична подія, адже це була перша служба Православної церкви України в храмі Різдва Христового на вулиці Довженка в Івано-Франківську.
"Це був останній храм в Івано-Франківську, який належав до УПЦ Московського патріархату", –зазначив мер.
Він додав, що храм тепер офіційно – власність громади ПЦУ. Посадовець пояснив, що у храмі поменшало ікон, що не дивно. Адже про ймовірне зменшення ікон журналісти помічали навіть у Києво-Печерській лаврі, звідки виїжджає УПЦ МП.
Журналісти повідомляли про сутички біля храму
Кореспондентка Суспільного з місця події повідомляла, що перед богослужінням біля храму зібрались декілька сотень людей.
Між вірянами УПЦ МП та ПЦУ сталася сутичка,
– мовиться в повідомленні.
Віряни зайшли всередину церкви через задні двері. У храмі священники ПЦУ змогли провести богослужіння за мир в Україні.
У поліції Івано-Франківщини у коментарі 24 Каналу розповіли, що поліція забезпечила охорону публічного порядку.
"У поліцію не надходило жодних заяв", – розповіли правоохоронці щодо ймовірних сутичок.
Що цьому передувало
- 8 березня 2023 року відбулось засідання в Апеляційному суді Івано-Франківської області щодо громади парафіяльного храму Різдва Христового Православної церкви України.
- Суспільне писало, що віряни подали до суду через бездіяльність поліції області та обласної прокуратури щодо їхніх заяв про незаконне захоплення приміщення та майна храму священниками УПЦ Московського патріархату.
- Адже віряни ще у лютому 2022 року вирішили перейти від УПЦ МП до Православної церкви України.
- Мер Руслан Марцінків розповів, що всі правові документи дають право на служіння у храмі Православної церкви України. Адже громада ПЦУ офіційно зареєстрована і має право власності на ці приміщення.