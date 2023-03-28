Зі сварками та газом: у Франківську прийшло перше богослужіння ПЦУ в храмі, що належав УПЦ МП

У храмі Різдва Христового, що раніше належав до УПЦ МП, вперше відбулось богослужіння Православної церкви України. Не минулось без інцидентів.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що вранці 28 березня люди при вході не пускали священників ПЦУ провести богослужіння. Проте отці таки змогли помолитись за мир в Україні.

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Що відомо про богослужіння ПЦУ в храмі

На жаль, сьогодні (28 березня – 24 Канал) зустріли спротив, стояли люди на вході та не пускали священнослужителів ПЦУ в приміщення, у храмі розпилили газ. А напередодні невідомі заварили ворота до храму. Проте священники ПЦУ потрапили всередину і провели молебень,

– розповів Руслан Марцінків.

Він пояснив, що це історична подія, адже це була перша служба Православної церкви України в храмі Різдва Христового на вулиці Довженка в Івано-Франківську.

"Це був останній храм в Івано-Франківську, який належав до УПЦ Московського патріархату", –зазначив мер.

Він додав, що храм тепер офіційно – власність громади ПЦУ. Посадовець пояснив, що у храмі поменшало ікон, що не дивно. Адже про ймовірне зменшення ікон журналісти помічали навіть у Києво-Печерській лаврі, звідки виїжджає УПЦ МП.

Журналісти повідомляли про сутички біля храму

Кореспондентка Суспільного з місця події повідомляла, що перед богослужінням біля храму зібрались декілька сотень людей.

Між вірянами УПЦ МП та ПЦУ сталася сутичка,

– мовиться в повідомленні.

Віряни зайшли всередину церкви через задні двері. У храмі священники ПЦУ змогли провести богослужіння за мир в Україні.

У поліції Івано-Франківщини у коментарі 24 Каналу розповіли, що поліція забезпечила охорону публічного порядку.

"У поліцію не надходило жодних заяв", – розповіли правоохоронці щодо ймовірних сутичок.

Що цьому передувало