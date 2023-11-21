"Ця битва має значення для вільного світу": важливе звернення глави Пентагону з центру Києва

20 листопада глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва та зустрівся з Володимиром Зеленським. А ввечері він записав відеозвернення з Софійської площі.

У відео він запевнив, що США надалі підтримуватимуть Україну. І наголосив, що "наша рішучість сильна як ніколи".

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США стоять з Україною

Я тут, на київській землі, де я щойно завершив день здорової дискусії з українськими лідерами і послав важливий сигнал: США стоять з Україною і ми будемо з ними на довгий період. Ця битва має значення для вільного світу,

– наголосив він.

Ллойд Остін додав, що США завжди будуть на боці демократії у той час, поки українці демонструють твердість, а також силу перед обличчям путінської агресії.

Міністр оборони США зазначив, що зібрав союзників і партнерів, "щоб встати перед Росією і зробити прогрес до світлішого майбутнього". За його словами, саме про це американське лідерство. Він запевнив, що рішучість Америки сильна як ніколи.

Звернення Ллойда Остіна з центру Києва: дивіться відео

ЗСУ готові воювати взимку

Відповідну думку Ллойд Остін озвучив під час брифінгу ввечері 20 листопада. Він запевнив, що наші захисники готові вести бойові дії взимку.

Я думаю, вони (українські військові – 24 Канал) готові до бойових дій узимку, і, звісно, вони виконали велику роботу минулого року,

– наголосив Остін.

Міністр оборони США зазначив, що цьому посприяє також пакет допомоги на 100 мільйонів доларів, оголошений раніше. Зокрема тому, що до нього також входитиме зимове спорядження.

Так що так, у них є всі засоби, які їм будуть потрібні, щоб домогтися успіху в боях взимку. І я думаю, я згоден із президентом Зеленським, що правильне рішення – це продовжувати тиснути, вести боротьбу з ворогом,

– наголосив Остін.

Він також прокоментував заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Останній зауважив, що надання ракети Taurus не впливатиме на перебіг бойових дій.

Ми неодноразово говорили, що в такому конфлікті, як цей, не існує "срібної кулі". Все залежить від надання правильних сил і засобів, а також від того, яким чином інтегрують ці сили і засоби, щоб був потрібний результат на полі бою,

– вважає Остін.

За його словами, важливе не найменування зброї, а здатність використовувати новітнє озброєння. Мовиться про інтеграцію його до українських систем, а також синхронізацію з ними.