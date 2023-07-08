У 500 день війни Зеленський відвідав звільнений Зміїний

Володимир Зеленський у 500-й день повномасштабної війни відвідав острів Зміїний. Разом з керівником Офісу Президента він вшанував Героїв, які віддали своє життя, захищаючи острів.

Атаки на острів почалися у перший день повномасштабного вторгнення й тоді він був окупований. Вигнати російських загарбників вдалося 30 червня 2022 року, а вже 4 липня – на Зміїному знову замайорів український прапор.

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Острів Зміїний відвідав Президент України

Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни,

– мовиться у дописі Зеленського.

Володимир Зеленський на острові: дивіться відео

У зверненні зі звільненого острова Зміїний він подякував усім захисникам України, які боронять нашу країну від рук окупантів, – Збройним Силам України, розвідці, бійцям Нацгвардії, прикордонникам, СБУ, Нацполіції та українському народові. Зеленський наголосив, що цей невеликий клаптик суходолу в Чорному морі є доказом, що ми повернемо усі наші території.

Разом з Андрієм Єрмаком Президент України поклав квіти у пам'ять про загиблих Героїв, які захищали та звільняли острів.

Деокупація Зміїного зірвала плани ворога

Минув рік, як 30 червня 2022 року росіяни зробили "жест доброї волі" та втекли з окупованого острова Зміїний. Звісно, тікати ворогу довелося через потужну роботу наших воїнів. Крім того, що 14 квітня 2022 року ЗСУ знищили ракетний крейсер "Москва", захисники постійно вражали цілі на острові. Наслідок потужної роботи – звільнення півострова.

У Міністерстві оборони України у річницю деокупації Зміїного заявили, що це зірвало плани ворога позбавити Україну статусу морської держави. Ба більше, його звільнення – це: