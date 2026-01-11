Відео із цього невеликого острова у Чорному морі показали у ДПСУ, передає 24 Канал.

Як виглядає Зміїний зараз?

Зміїний - який належить Україні та визначає територіальні водні кордони нашої держави.

На початку повномасштабного вторгнення острів окупували росіяни, де взяли в полон українських прикордонників.

Саме на Зміїному народилася легендарна фраза – "Російський військовий корабель, іди нах*й".

Як виглядає зимовий острів Зміїний: дивіться відео

Що відомо про легендарну фразу з острова Зміїний?