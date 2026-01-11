Відео із цього невеликого острова у Чорному морі показали у ДПСУ, передає 24 Канал.
Дивіться також Ускладнення на дорогах: снігопади засипають Схід та Південь
Як виглядає Зміїний зараз?
Зміїний - який належить Україні та визначає територіальні водні кордони нашої держави.
На початку повномасштабного вторгнення острів окупували росіяни, де взяли в полон українських прикордонників.
Саме на Зміїному народилася легендарна фраза – "Російський військовий корабель, іди нах*й".
Як виглядає зимовий острів Зміїний: дивіться відео
Що відомо про легендарну фразу з острова Зміїний?
Вираз про "русскій воєнний корабль" став відомий завдяки запису переговорів, зробленому прикордонницею на материку. Росіяни протягом 8 годин намагалися переконати український гарнізон на Зміїному здатися, але отримали відмову.
Ім'я справжнього автора фрази все ще невідоме. Хоча її приписували морському піхотинцю Роману Грибову.
Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що назвати автора не можуть з безпекових міркувань, аби не нашкодити прикордоннику. Тож наразі його особа залишатиметься у таємниці.