Хто вплинув на те, що вираз "русскій воєнний корабель" почули у світі?

Від ранку 24 лютого 2022 року росіяни намагалися змусити український гарнізон на острові Зміїний здатися без бою. Окупанти створювали очевидний тиск – вони мали перевагу і в кількості особового складу, і в озброєнні.

Ймовірно, росіяни вважали, що переконати українських військових здатися буде дуже легко та потім з цього можна буде зробити чергову історію для російської пропаганди про те, як українці легко зраджують присязі на вірність своєму народові.

Звернення від них (росіян – 24 Канал) надходили десь приблизно від 5 ранку та до 13 години дня. Росіяни пропонували перейти на їхній бік. Проте всі наші військовослужбовці приймали присягу на вірність українському народові. Варіанту здаватися не було,

– каже Богдан Гоцький, тодішній керівник застави ДПСУ на острові.

Фактично 8 годин росіяни тиснули на бійців, атаки могли початися в будь-який момент.

І раптом по 16 каналу зв'язку знову починаються переговори, росіяни вкотре намагаються переконати гарнізон здатися. У відповідь лунає те саме "русскій воєнний корабль, іді на**й".

Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що мало хто знає, що на цю фразу росіяни відповіли.

"Острів Зміїний, ти ж добре розмовляєш російською?" – такою була відповідь на фразу від українського бійця.

Запис цих переговорів встигла зробити прикордонниця на материку. Саме завдяки їй світ почув ті переговори, але вже опісля того, як оборона Зміїного завершилася.

А невдовзі після того, як острів послав росіян і вони зрозуміли, що їхня тактика не працює – почалися атаки.

Що відомо про битву за острів Зміїний?