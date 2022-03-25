Оте, що гепнуло, – це ППО збила ракету, – Кім заспокоїв мешканців Миколаєва
25 березня 2022 , 02:59Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кім у телеграмі
Віталій Кім заявив, що на Миколаївщині знову збили крилату ракету. За його словами, працювала система протиповітряної оборони.
Глава обласної військово-цивільної адміністрації зазначив, що снаряду не дали впасти чи пролетіти. Про це він повідомив, оприлюднивши відео 24 березня.
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Збили ще одну крилату ракету. Це якась вже традиція – збивати по одній ракеті вночі. Оте, що гепнуло, то якраз працювала ППО,
– сказав Віталій Кім.
До слова, Повітряні Сили ЗСУ продовжують моніторити ситуацію у небі. Своєю чергою ворог знизив авіаційну активність, але все одно втратив літак і 4 ракети.