В оточенні Зеленського є російські шпигуни, – Бутусов про "вагнергейт"
Джерело:24 канал
Вчергове відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії щодо вагнерівців. На нього запросили журналіста Юрія Бутусова, який першим повідомив про зрив спецоперації і хто до цього причетний.
Він вважає, що в оточенні президента України є російські шпигуни. Про це Бутусов заявив в ефірі 24 каналу.
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Бутусов: Це ланцюжок в низці подій
За його словами, біля Володимира Зеленського може бути реальна російська агентура.
В найближчому оточенні президента Зеленського є російський шпигун або, можливо, шпигуни,
– наголосив Бутусов.
Він пояснив, що вони злили не тільки операцію щодо вагнерівців. На території Росії і Білорусі провалили всі спецоперації ГУР МО у 2020 році.
Все це не є окремою подією. Це ланцюжок в низці подій. Є всі підстави говорити про те, що цю операцію провалили і що все це не випадково.
Треба відновити хронологію
Журналіст вважає, що наразі потрібно встановити деталі того, що і як відбулось. Зокрема мовиться про хронологію дій та заяв українського лідера.
"Чомусь президент забуває дати. Якби комісія була зацікавлена у встановленні істини, то було 14 місяців, щоб відновити хронологію дій та заяв", – сказав Бутусов.Нагадаємо! Володимир Зеленський заявив, що обговорював вагнерівців із самопроголошеним президентом Білорусі 5 серпня 2020 року. Президент тоді, мовляв, сказав Лукашенка, що іншого варіанту, окрім екстрадиції, не сприйматиме.
Справа вагнерівців: остання інформація
- На засіданні ТСК Бутусов заявив, що він через власні джерела ознайомився із секретною інформацією щодо затримки вагнерівців.
- За його джерелами, ще 1 липня 2020 року начальник розвідки Міноборони Василь Бурба передав цей план міністру оборони Андрію Тарану.
- Водночас інформації про перенесення спецоперації ніде не задокументували.
- Раніше слідча комісія надала попередні висновки щодо справи вагнерівців. СБУ намагалася "виманити" російських найманців, але це, мовляв, не було спецоперацією і злочину в цьому начебто немає.
- Вже на засіданні ТСК 6 жовтня голова Мар'яна Безугла підтвердила, що російські спецслужби про такі плани України щодо вагнерівців знали.
Бутусов прокоментував справу вагнерівців: дивіться відео