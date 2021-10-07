В оточенні Зеленського є російські шпигуни, – Бутусов про "вагнергейт"

Вчергове відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії щодо вагнерівців. На нього запросили журналіста Юрія Бутусова, який першим повідомив про зрив спецоперації і хто до цього причетний.

Він вважає, що в оточенні президента України є російські шпигуни. Про це Бутусов заявив в ефірі 24 каналу.

Читайте також Бутусов заявив, що Таран санкціонував затримання вагнерівців: у ТСК відповіли

Бутусов: Це ланцюжок в низці подій

За його словами, біля Володимира Зеленського може бути реальна російська агентура.

В найближчому оточенні президента Зеленського є російський шпигун або, можливо, шпигуни,

– наголосив Бутусов.

Він пояснив, що вони злили не тільки операцію щодо вагнерівців. На території Росії і Білорусі провалили всі спецоперації ГУР МО у 2020 році.

Все це не є окремою подією. Це ланцюжок в низці подій. Є всі підстави говорити про те, що цю операцію провалили і що все це не випадково. Юрій Бутусов Головний редактор видання "Цензор.нет"

Треба відновити хронологію

Журналіст вважає, що наразі потрібно встановити деталі того, що і як відбулось. Зокрема мовиться про хронологію дій та заяв українського лідера.

"Чомусь президент забуває дати. Якби комісія була зацікавлена у встановленні істини, то було 14 місяців, щоб відновити хронологію дій та заяв", – сказав Бутусов.

Справа вагнерівців: остання інформація

На засіданні ТСК Бутусов заявив, що він через власні джерела ознайомився із секретною інформацією щодо затримки вагнерівців.

За його джерелами, ще 1 липня 2020 року начальник розвідки Міноборони Василь Бурба передав цей план міністру оборони Андрію Тарану.

Водночас інформації про перенесення спецоперації ніде не задокументували.

Раніше слідча комісія надала попередні висновки щодо справи вагнерівців. СБУ намагалася "виманити" російських найманців, але це, мовляв, не було спецоперацією і злочину в цьому начебто немає.

Вже на засіданні ТСК 6 жовтня голова Мар'яна Безугла підтвердила, що російські спецслужби про такі плани України щодо вагнерівців знали.

Володимир Зеленський заявив , що обговорював вагнерівців із самопроголошеним президентом Білорусі 5 серпня 2020 року. Президент тоді, мовляв, сказав Лукашенка, що іншого варіанту, окрім екстрадиції, не сприйматиме.

Бутусов прокоментував справу вагнерівців: дивіться відео