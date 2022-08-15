Охоплене панікою оточення путіна намагається таємно покласти край війні в Україні, – ЗМІ

Плани росіян у війні проти України йдуть шкереберть. Навіть віддані прислужники путіна вже не вірять російському диктатору та мріють про завершення бойових дій.

Війна проти України проходить зовсім не за сценарієм російських окупантів. Ворог зазнає великих втрат, а посилення нищівної ізоляції від цивілізованого світу загрожує росіянам крахом держави.

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Близька до путіна "еліта" росіян панікує та хоче завершення війни

Як повідомляють джерела, високопоставлені чиновники путіна почали звертатися до Заходу та просити про допомогу у припиненні війни проти України. За їхніми словами, через провали усіх планів та жах, який на ворога наганяють ЗСУ та зброя партнерів, у кремлі розпочалася паніка.

Також відомо, що високопосадовців та офіцерів, які перебувають в орбіті російського диктатора, дуже лякають санкції та крах економіки.

Кажуть, що таємний член еліти Володимира Путіна виявив, що Кремль перебуває в паніці та відчайдушно хоче, щоб кривава війна закінчилася. росіян також дуже лякає ядерна загроза, яку вони самі ж провокують на Запорізькій атомній електростанції.

росіянина, який звернувся до Заходу про допомогу, називають одним зі "стовпів путінського режиму". ЦРУ та західні дипломати розглядають цей крок росіян як підтвердження того, що справи в окупантів йдуть дуже погано.

путін вже бореться за власне життя

На думку російського публіциста Андрія Піонтковського, путін вже бореться за своє життя, а не за геополітичні цілі та знищення України.

За його словами, президент держави-агресорки відчайдушно прагне припинення вогню, аби зупинити контрнаступ української армії та запобігти звільненню Херсона. Кремль добре розуміє, що такий сценарій призведе до політичної катастрофи в росії.

До речі, попри шалені втрати російської армії, під час чергового виступу путін почав вихвалятися "найкращою зброєю". Ба більше, наговорив, мовляв, готовий забезпечити нею своїх "чисельних союзників та партнерів". Піонтковський вважає, це свідчить про те, що диктатор перебуває у стані божевілля.

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