Друзі Путіна та їхні діти: хто причетний до виробництва крилатих ракет у Росії

Російський військово-промисловий комплекс є годівницею для путінських чиновників. Наприклад, за ракетну компоненту в Росії відповідає найближче оточення Путіна. Що цікаво, серед них є і візажистка – донька одного з посадовців.

Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Промисловість терору: скільки ракет Х-101 планує виробити Росія у 2025 році․ Розслідування".

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Хто відповідає за виробництво ракет у Росії

Корпорація "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) є одним із найбільших гравців російської оборонки. До забезпечення її роботи причетні друзі Путіна та їхні діти.

Юридично КТРВ на 100% належить Федеральній агенції з управління державним майном (так зване "Росимущество") і є одним із найголовніших постачальників зброї та компонентів для російської авіації. Практично всі підприємства, що входять до холдингу, займаються виготовленням компонентів для виробництва величезної кількості озброєння: крилатих ракет 3М14 "Калібр", Х-101, Х-38, Х-59 та Х-69 та інших виробів.

Голова ради директорів корпорації – Борис Гризлов. Він був представником Росії у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Сході України, є головою вищої ради "Єдиної Росії", а чинним послом Росії у Білорусі.

Генеральний директор КТРВ Борис Обносов – колишній працівник постійного представництва Росії при ООН і довірена особа Путіна. Його донька, візажистка Ольга Зорикова, має частку в 40% в одній з компаній батька.

Директора "ТРВ-инжениринг" Михайла Колесникова торік затримали за підозрою у розкраданні 40 мільйонів рублів. Та кримінальна справа не заважає йому продовжувати активно працювати на забезпечення російських оборонних контрактів.

"Сам факт затримання підприємця свідчить про те, що у Кремлі були незадоволені результатами ракетних обстрілів України. Утім, оскільки компанія-закупівельниця є кишеньковою годівничкою для оточення Путіна, ніякого покарання діяч не понесе. Проте дотичність до виготовлення смертоносних ракет, якими Росія б'є по Україні, роблять Колесникова, Зорикову, а також всіх інших працівники "ТРВ-инжениринг" не лише законними цілями для наших Сил оборони, але й співучасниками міжнародних злочинів", – ідеться в матеріалі.