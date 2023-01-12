Контакти з Заходом в когось з оточення Путіна є, – опозиціонер про 2 версії розвитку подій
С кожним днем оточення Владіміра Путіна розуміє, що їхня поразка у війні неминуча. Тому дехто з наближених до очільника Кремля може шукати можливість домовитись за його спиною про своє майбутнє з представниками країн Заходу.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він припустив, що контакти з представниками Заходу у когось з путінської верхівки мають бути. Проте це дуже ризиковано для них.
Зверніть увагу Західні аналітики вважають, що Росія може розпастися упродовж наступного десятиліття, – FT
Він порівняв сьогоднішню ситуацію в Росії з Німеччиною наприкінці Другої світової війни.
"Тоді частина керівництва Третього Рейху намагалася встановити контакти з союзниками – США та Великою Британією. Гіммлер через генералів виходив на керівництво цих країн, щоб сепаратно домовитись про свою подальшу долю", – згадав журналіст.
На його думку, нічого схожого в такому масштабі зараз в Росії немає: зробити це таємно – неможливо, а публічно – дуже ризиковано.
"Хоча такі думки у багатьох в Кремлі є. Проте, це конкретна розмова про конкретних людей", – вважає він.
Найближче коло Путіна – несамовиті люди
За словами опозиціонера, якщо говорити конкретно про Ніколая Патрушева (директора ФСБ Росії – 24 Канал), достатньо почитати його останнє інтерв'ю росЗМІ, щоб зрозуміти: він має серйозні проблеми зі сприйняттям навколишнього світу.
У нього важка форма конспірології головного мозку. Він дійсно вважає, що всі країни Заходу оплутані мережею таємничої брехні. За всіма ними стоїть Сорос і таке інше,
– розповів він.
Яковенко впевнений, виховання людей в структурах КДБ і ФСБ, залишає у їхній свідомості важкі конспірологічні наслідки. Вони мають зовсім фантастичну картину світу. Наприклад, деякі з них вважають, що Гітлера не було вбито, а він залишився живим і ховався у теплій порожнині під Льодовитим океаном.
"Тому найближче коло Путіна – це Ковальчук, Патрушев і подібні до них – люди несамовиті. З ними неможливий будь-який діалог", – наголосив він.
Можливі 2 версії розвитку подій в Росії
На думку журналіста, серед людей з далекого кола Путіна є багато тих, хто розуміє, до чого все рухається в Росії.
Хто може втекти, біжить, хтось готується. Але ці люди не впливають на ухвалення рішень,
– вважає він.
Опозиціонер наголосив, що ситуація в Росії така, що є дві версії розвитку подій:
- смерть Путіна;
- важка військова поразка і розпад Росії.
"Решта сценаріїв дуже негативні – збереження цієї ж влади та тривалий період війни", – застерігає він.
Ігор Яковенко впевнений, що найближчим часом російські фашистські війська буде вигнано за державні кордони України.
"Але війна після цього може не скінчиться – вона ймовірно продовжиться, і лінією фронту стане державний кордон України", – припустив він.
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