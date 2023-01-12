Контакти з Заходом в когось з оточення Путіна є, – опозиціонер про 2 версії розвитку подій

С кожним днем оточення Владіміра Путіна розуміє, що їхня поразка у війні неминуча. Тому дехто з наближених до очільника Кремля може шукати можливість домовитись за його спиною про своє майбутнє з представниками країн Заходу.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він припустив, що контакти з представниками Заходу у когось з путінської верхівки мають бути. Проте це дуже ризиковано для них.

Зверніть увагу Західні аналітики вважають, що Росія може розпастися упродовж наступного десятиліття, – FT

Він порівняв сьогоднішню ситуацію в Росії з Німеччиною наприкінці Другої світової війни.

"Тоді частина керівництва Третього Рейху намагалася встановити контакти з союзниками – США та Великою Британією. Гіммлер через генералів виходив на керівництво цих країн, щоб сепаратно домовитись про свою подальшу долю", – згадав журналіст.

На його думку, нічого схожого в такому масштабі зараз в Росії немає: зробити це таємно – неможливо, а публічно – дуже ризиковано.

"Хоча такі думки у багатьох в Кремлі є. Проте, це конкретна розмова про конкретних людей", – вважає він.

Найближче коло Путіна – несамовиті люди

За словами опозиціонера, якщо говорити конкретно про Ніколая Патрушева (директора ФСБ Росії – 24 Канал), достатньо почитати його останнє інтерв'ю росЗМІ, щоб зрозуміти: він має серйозні проблеми зі сприйняттям навколишнього світу.

У нього важка форма конспірології головного мозку. Він дійсно вважає, що всі країни Заходу оплутані мережею таємничої брехні. За всіма ними стоїть Сорос і таке інше,

– розповів він.

Яковенко впевнений, виховання людей в структурах КДБ і ФСБ, залишає у їхній свідомості важкі конспірологічні наслідки. Вони мають зовсім фантастичну картину світу. Наприклад, деякі з них вважають, що Гітлера не було вбито, а він залишився живим і ховався у теплій порожнині під Льодовитим океаном.

"Тому найближче коло Путіна – це Ковальчук, Патрушев і подібні до них – люди несамовиті. З ними неможливий будь-який діалог", – наголосив він.

Можливі 2 версії розвитку подій в Росії

На думку журналіста, серед людей з далекого кола Путіна є багато тих, хто розуміє, до чого все рухається в Росії.

Хто може втекти, біжить, хтось готується. Але ці люди не впливають на ухвалення рішень,

– вважає він.

Опозиціонер наголосив, що ситуація в Росії така, що є дві версії розвитку подій:

смерть Путіна;

важка військова поразка і розпад Росії.

"Решта сценаріїв дуже негативні – збереження цієї ж влади та тривалий період війни", – застерігає він.

Ігор Яковенко впевнений, що найближчим часом російські фашистські війська буде вигнано за державні кордони України.

"Але війна після цього може не скінчиться – вона ймовірно продовжиться, і лінією фронту стане державний кордон України", – припустив він.

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