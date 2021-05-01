Питання не обговорюється: чи отримає Україна екстрений пакет військової допомоги від США

Ще донедавна у Держдепі США не виключали надання Україні нового пакету військової допомоги. Однак радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що це питання наразі не обговорюють.

За словами Джейка Саллівана, у Білому домі поки не обговорюють надання Україні екстреного пакета військової допомоги на тлі загострення конфлікту з Росією.

Важливо Пригрозив санкціями: Блінкен радить союзникам США не купувати зброю у Росії

Водночас, як сказав радник президента США з національної безпеки, співпраця між Штатами та Україною триває.

Як я сказав, наші відносини у сфері безпеки тривають. Питання про те, щоб зробити щось, що вибивається з цього ритму, не обговорюється,

– заявив радник Байдена.

Водночас Салліван наголосив, що США "готові надати Україні певне матеріальне забезпечення" у межах діалогу між Вашингтоном та Києвом. Реакція на відведення військ Росії від кордонів України Радник американського президента назвав рішення Росії про відведення своїх військ від українського кордону "конструктивним кроком". Ми відзначили той факт, що вони відвели значну кількість своїх сил від кордону та повернули їх на свої звичні бази. Це конструктивний крок,

– сказав він.

Зауважимо, що у березні 2021 року Росія почала активно стягувати свої війська та зброю до кордону з Україною та у тимчасово окупований Крим. Згодом у Росії заявили, що з 23 квітня почнуть відводити війська з України у пункти постійної дислокації.

Водночас міжнародні розслідувачі повідомили, що техніка 41 армії Росії залишиться біля українського кордону.