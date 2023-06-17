Поки не запрошують на саміт: Фейгін припустив, як Україна може змінити рішення Альянсу
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна не отримає запрошення до Альянсу на липневому саміті у Вільнюсі. Однак в інформаційному просторі немає однозначного рішення, тому можливо розмови ще йдуть.
Це 24 Каналу прокоментував російський опозиціонер, юрист, блогер Марк Фейгін. На його думку, дискусії щодо вступу України в Північноатлантичний альянс ще тривають.
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Знайдуть компроміс
"Якийсь компроміс все-таки знайдуть. Й набагато кращий, ніж лунає зі слів Столтенберга. Якась визначеність, нехай периферійна, але виникне", – переконаний російський опозиціонер.
Можливо, рішення щодо вступу України буде пов'язане з результатами контрнаступу. До саміту НАТО, який відбудеться 11 – 12 липня, може щось змінитися й це вплине на результат.
Насправді безліч варіантів щодо рішення про прийняття України до Альянсу. Наприклад, можна почати розмову про приєднання до НАТО неокупованої частини України або ж вказати конкретні терміни.
"Я сподіваюсь, що все ж таки якусь компромісну формулу знайдуть. Таку, аби переконати українців, що все недаремно й на горизонті тверде рішення про прийняття до Альянсу", – сказав Фейгін.
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Міністра оборони Великої Британії Роберта Бена Воллеса висунули кандидатом на посаду голови НАТО замість Столтенберга, який йде у відставку в жовтні 2023 року.
Бен Воллес навіть більш радикально налаштований, ніж Столтенберг. Тому треба підготувати платформу для майбутнього керівника Альянсу. Британець – це більш рішучий крок у бік України,
– наголосив російський опозиціонер.
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