Чи вручатимуть повістки студентам у жовтні: в ТЦК дали відповідь

В Україні триває воєнний стан та мобілізація, оскільки Росія не полишила планів захопити нашу державу. Студенти мають відстрочку від призову до лав ЗСУ, однак був зареєстрований законопроєкт, що пропонує позбавити деяких з них такого права.

Служба зв'язків з громадськістю Житомирського обласного ТЦК та СП зробила роз'яснення щодо відстрочки від мобілізації для студентів. Причиною став зареєстрований законопроєкт №9672, який пропонує змінити законодавство та лишити деяких здобувачів освіти такого права.

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Чи можуть студенти отримати повістки

Представники ТЦК та СП зауважили, що законодавчі зміни наразі не ухвалені. А це означає, що студентів не мобілізуватимуть.

У військкоматі підтвердили, що студенти можуть отримати повістки. Там пояснили, що це робиться задля того, щоб здобувачі освіти оновили дані та підтвердили факт навчання у навчальному закладі.

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" всі, хто навчається, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) ТЦК та СП документи, довідку з відповідного навчального закладу,

– мовиться у повідомленні.

Як пояснили в ТЦК, громадяни України, які приходять у військкомати для отримання відстрочки від мобілізації, направляються на ВЛК для обстеження та встановлення факту придатності до військової служби. Тому що відстрочка від мобілізації надається лише придатним до служби у ЗСУ особам. Непридатні не отримують відстрочку. Їх замість цього виключають з військового обліку.

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