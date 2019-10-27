Отруєне повітря у столиці: через смог чи туман
Жителі великих міст центральної України вже тиждень нарікають на самопочуття. Екологи кажуть, що повітря отруєне токсинами, бо густий туман заважає їхньому розсіюванню.
Опале листя
Надзвичайники запевняють: ті перебільшують. Вміст шкідливих речовин у повітрі дійсно зріс, проте – жодних аномалій. І звинувачують самих людей.
Мовляв, ті, попри всі заборони, продовжують палити листя.
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Проте палії впевнені: нічого протизаконного не роблять. Хоча спалювання сухого листя і гілля – є порушенням в Україні. І навіть передбачений штраф – від 340 до 1700 гривень. Виписати його має адмінкомісія з благоустрою на підставі протоколу поліції. Звісно, якщо та зреагує на виклик.
Чому не можна спалювати листя
Київські надзвичайники кажуть, що листя палять мало не у кожному дворі. Грішать цим і комунальники. Щодня рятувальники фіксують до півсотні випадків. До того ж повітря отруюють і торфяники, які вже два тижні не можуть погасити.
Електростанції та підприємства
Проте найбільше повітря забруднюють – київські теплові електростанції та промислові підприємства. Вони, всупереч закону, працюють без очисних споруд, констатує член парламентського комітету з екологічної політики.
Потрібно вводити станції на джерела забруднення для того, щоб ми могли їх бачити в будь-який момент,
– сказав народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Маріковський.
Густий туман, який оповив центральну Україну усі ці викиди – від підприємств, спаленого листя і палаючих торфяників, від автомобілів – утримує близько до землі. Відсутність вітру теж сприяє накопиченню токсинів. Між іншим, про антициклон синоптики попереджали задовго до його приходу. Проте на випередження – не зреагувала жодна інстанція.
Забрудненість повітря в містах України
Хоча влада могла принаймні обмежити рух автотранспорту у містах. І звісно накласти заборону на будь-які багаття. Натомість у ДСНС заспокоюють: рівень токсинів в нормі, ігноруючи протилежні висновки екологів. Не слухають їх і люди.
Екскурс в історію
До речі, через подібну погодну аномалію у грудні 1952 року в Лондоні різко підвищилася концентрація токсинів у повітрі. Адже дим від спалювання вугілля, яким обігрівали будинки, через туман осідав на землю і дерева.
Смог у Лондоні
Тоді від отруєння за 5 днів померло 4 тисяч людей. У наступні 2 місці ще 8 тисяч. 100 тисяч людей отримали хронічні захворювання дихальних шляхів.
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