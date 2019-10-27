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      Отруєне повітря у столиці: через смог чи туман

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      Жителі великих міст центральної України вже тиждень нарікають на самопочуття. Екологи кажуть, що повітря отруєне токсинами, бо густий туман заважає їхньому розсіюванню.

      Опале листя

      Надзвичайники запевняють: ті перебільшують. Вміст шкідливих речовин у повітрі дійсно зріс, проте – жодних аномалій. І звинувачують самих людей.
      Мовляв, ті, попри всі заборони, продовжують палити листя.

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      Проте палії впевнені: нічого протизаконного не роблять. Хоча спалювання сухого листя і гілля – є порушенням в Україні. І навіть передбачений штраф – від 340 до 1700 гривень. Виписати його має адмінкомісія з благоустрою на підставі протоколу поліції. Звісно, якщо та зреагує на виклик.

      опале листя смог у києві
      Чому не можна спалювати листя

      Київські надзвичайники кажуть, що листя палять мало не у кожному дворі. Грішать цим і комунальники. Щодня рятувальники фіксують до півсотні випадків. До того ж повітря отруюють і торфяники, які вже два тижні не можуть погасити.

      Електростанції та підприємства

      Проте найбільше повітря забруднюють – київські теплові електростанції та промислові підприємства. Вони, всупереч закону, працюють без очисних споруд, констатує член парламентського комітету з екологічної політики.

      Потрібно вводити станції на джерела забруднення для того, щоб ми могли їх бачити в будь-який момент,
      – сказав народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Маріковський.

      Густий туман, який оповив центральну Україну усі ці викиди – від підприємств, спаленого листя і палаючих торфяників, від автомобілів – утримує близько до землі. Відсутність вітру теж сприяє накопиченню токсинів. Між іншим, про антициклон синоптики попереджали задовго до його приходу. Проте на випередження – не зреагувала жодна інстанція.

      забруднення смог
      Забрудненість повітря в містах України

      Хоча влада могла принаймні обмежити рух автотранспорту у містах. І звісно накласти заборону на будь-які багаття. Натомість у ДСНС заспокоюють: рівень токсинів в нормі, ігноруючи протилежні висновки екологів. Не слухають їх і люди.

      Екскурс в історію

      До речі, через подібну погодну аномалію у грудні 1952 року в Лондоні різко підвищилася концентрація токсинів у повітрі. Адже дим від спалювання вугілля, яким обігрівали будинки, через туман осідав на землю і дерева.

      великий смог
      Смог у Лондоні

      Тоді від отруєння за 5 днів померло 4 тисяч людей. У наступні 2 місці ще 8 тисяч. 100 тисяч людей отримали хронічні захворювання дихальних шляхів.

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Екологія Новини Києва
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