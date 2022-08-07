Гауляйтера володимира сальдо могли отруїти. Пропагандисти все скидають на покоївку. Зараз колаборант перебуває в лікарні.

Кремлівські пропагандисти заявляють, нібито до отруєння сальдо причетна покоївка та кухар.

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колаборанту стало зле після обіду

Російські ЗМІ пишуть, що через пів години, як Сальдо поїв, у нього почалося помутніння розуму, потім стали німіти пальці. За кілька годин він знепритомнів. Місцеві лікарі зробили кардіограму та КТ, щоб виключити ймовірність інсульту чи інфаркту.

Після цього гауляйтера перевезли до окупованого Криму. Він лежить у токсикологічній реанімації з діагнозом отруєння. Пропагандисти зазначають, що скоро мають бути результати аналізів.

Що цьому передувало

Гауляйтер раптово залишив "посаду" та пішов на лікарняний. Подейкували, що він злякався партизанів.

Сам сальдо спочатку стверджував, мовляв, погіршення самопочуття стало результатом ускладнення після перенесеного COVID-19.

Згодом з'явилась інформація, що колаборант впав у кому. Джерела 24 каналу повідомили, що таким чином загарбники збираються замінити гауляйтера. Новою маріонеткою кремля загарбники поставили сергія єлісєєва.

Радник глави ОП Олексій Арестович пояснив, що зрадник отруївся "несвіжим алкоголем". Це був "привіт" від партизанів.

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