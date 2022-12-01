Саакашвілі отруїли: Арестович припустив, що чекає на колишнього президента Грузії

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі варто передати третій незаангажованій країні. Там йому нададуть кваліфіковану медичну допомогу, а грузинська влада зможе проводити слідчі дії без звинувачень в отруєні.

Про це у стрімі з Марком Фейгіним розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал. На думку Арестовича, нинішня влада Грузія з політичного погляду боїться Саакашвілі та вважає своїм ворогом.

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Радник голови ОПУ назвав Саакашвілі яскравою постаттю, розпеченою як болід. Назвав його дуже масштабною та складною особистістю, якою можна як захоплюватися, так і критикувати. Арестович порівняв колишнього президента Грузії із розпеченою гирею на будь-які ваги.

Саакашвілі треба віддати

Арестович вважає, що влада Грузії не знає, який краще обрати шлях стосовно Саакашвілі. А довести, що його заморили або ж вчасно не надавали кваліфікованої допомоги дуже складно.

Я не думаю, що його свідомо вбивають, хоча всяке можливе, я можу допустити і такий варіант,

– припустив радник голови ОПУ.

Арестович запропонував власний варіант вирішення проблеми Саакашвілі, а саме передачу арештанта третій країні-посередниці.

Якби я був на місці президента, запропонував би варіант передати Саакашвілі третій стороні, Австрії якійсь. Забезпечити йому повноцінне лікування та утримання під вартою – чи під домашнім арештом або арештом у шпиталі,

– відзначив Арестович.

На його думку, такий варіант дозволив би здійснювати Грузії слідчі дії, допитувати Саакашвілі, але водночас це зберегло б політику здоров'я.

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Окрім того, це б дозволило грузинському уряду уникнути спекуляцій на тему того, що вони його заморили чи отруїли.

Ви ж не хочете, щоб про вас уся міжнародна спільнота казала, що ви свідомо знищили Саакашвілі у в'язниці? Тоді віддайте його третій стороні. Судіть, проводьте слідчі дії, але ви будете виведені з-під підозри, що ви його отруїли чи хочете отруїти,

– звернувся Арестович до грузинської влади.

Він розповів, що особисто співчуває Міхеїлу Саакашвілі та симпатизує політику. Водночас відзначив, що запропонований ним варіант був би вдалим і для самого Саакашвілі, і для нинішнього грузинського керівництва.

Якщо Саакашвілі помре у в'язниці, говорімо прямим текстом, їм ніколи не відмитися від цієї плями,

– сказав Арестович.

Радник голови ОПУ наголосив, що грузинський уряд підставляє свою країну, створюючи серйозні внутрішні та зовнішні ризики.

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