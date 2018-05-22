Отруєння невідомою речовиною у школі Харкова: небезпечних речовин не виявлено

Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій дослідили місце розпилення балончика із невідомою речовиною в одній зі шкіл Харкова. Надзвичайники не виявили небезпечних речовин.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Зазначимо, що 22 травня у харківській школі №3 невідомі розпилили, ймовірно, перцевий спрей. Усіх дітей навчального закладу евакуювали. До лікарні потрапили 37 осіб.

"Спеціалістами ДСНС проведено відповідні заміри, небезпечних речовин не виявлено, роботи по обстеженню будівлі школи завершено", – мовиться у повідомленні рятувальників.

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В ДСНС додали, що на місці інциденту працюють бригади швидкої медичної допомоги, працівники поліції, ПАТ "Харківміськгаз".