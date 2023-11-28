Отруїли дружину Буданова: чи постраждав глава ГУР

28 листопада 2023, 12:13
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Джерело:

"РБК-Україна"

Дружину Кирила Буданова Маріанну отруїли, ймовірно, важкими металами. Джерела повідомили, у якому стані очільник Головного управління розвідки.

Про отруєння Маріанни Буданової ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці заявили 28 листопада. Також зазначили, що отруєння зазнали декілька співробітників Головного управління розвідки. 

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У якому стані Кирило Буданов

Після інформації про отруєння Маріанни Буданової, два джерела у спецслужбах сказали журналістам, що у Кирила Буданова отруєння не встановлено. З його здоров'ям все добре. 

З ним усе гаразд, у нього нічого не виявили,
 – заявило одне з джерел.

Водночас перед цим журналісти з посиланням на джерела у силовому блоці пояснили, що отруєння зазнали декілька співробітників Головного управління розвідки. Джерело пояснило, що Маріанна Буданова невеличка з маленькою вагою, тому симптоми отруєння у неї проявились швидше. 

"А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: "Вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються", – повідомило джерело. 

Що відомо про отруєння Маріанни Буданової

  • Журналісти написали 28 листопада, посилаючись на власні джерела у розвідці, що Маріанну Буданову госпіталізували після тривалого погіршення стану здоров'я. Лікарі діагностували у неї отруєння важкими металами. 
  • Джерела також запевнили, що вона лікується в Україні та вже завершує курс лікування. Далі вона перебуватиме під постійним контролем лікарів.
  • Також джерела говорили ЗМІ, що життю Маріанни Буданової нічого не загрожує. Раніше Кирило Буданов розповідав, що дружина живе з ним у кабінеті та перебуває поруч постійно. 
  • Станом на 12:45 28 листопада офіційно Головне управління розвідки не підтверджувало та не спростовувало інформації про отруєння дружини Буданова. 
Автор: Діана Квасневська