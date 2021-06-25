Оцінюю позитивно, – Разумков не бачить підстав для відставки Авакова

Дмитро Разумков заявив, що до Верховної Ради не надходила пропозиція відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Водночас сам чиновник не бачить причин для звільнення очільника відомства.

Теоретично на позачерговій сесії парламенту можуть розглянути відставку Авакова. Про це спікер Верховної Ради заявив на пресконференції.

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Що Разумков каже про Авакова

Практично (відставка Авакова – 24 канал) – я не знаю. Такі ініціативи поки не надходили. Якщо ми з вами говоримо про діяльність Міністерства внутрішніх справ, то я вважаю, що сьогодні воно достатньо ефективно виконує свої функції,

– наголосив політик.

За його словами, якщо є бажання, то "можна знайти багато негативних кейсів, які критикує суспільство та ЗМІ".

Водночас поліція демонструвала досить непогану ефективність при забезпеченні порядку під час пандемії коронавірусу.

"Тому діяльність Арсена Борисовича є достатньо позитивною. Я про це також говорив своїм колегам", – зауважив Разумков.

Дивіться відео пресконференції Разумкова:

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