В ОВА повідомили деталі ракетної атаки по Одесі

Росіяни атакували Одеську область у ніч на 25 вересня. На місці влучання була пожежа.

Про наслідки обстрілу Одещини повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Одещину

За попередніми даними, ворог атакував Одеський район ракетою Х-59/69. На щастя, вона влучила по відкритій території.

На місці атаки загорілась суха трава на площі 100 м2. Пожежу оперативно ліквідували.

Також уламки пошкодили дві вантажівки, які рухалися поруч.

Загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки атаки,

– повідомив Кіпер.

За даними Повітряних сил, цієї ночі російські війська випустили по Одещині 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Крім цього, росіяни атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу.

Однак ворог застосовував не лише ракети, а й "Шахеди". Загалом вночі росіяни спрямували по Україні 32 ударні безпілотники. Повітряні сили збили 28 з них.

Також силам ППО вдалося збити 4 керовані авіаційні ракети.