Панікувати не треба, – журналіст сказав, чи варто боятись зброї Росії біля кордонів України

Попри нарощення техніки Росії біля меж з Україною, панікувати не треба. Оскільки держава-окупант не має переваг, то вторгнення не буде.

Наразі країна-агресор лише "грає мускулами". Таку думку висловив Артем Овдієнко у блозі "Думки мої тихі".

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Вторгнення Росії не буде

За його словами, Росія лише лякає Україну можливим вторгненням.

Його не буде, тому що російська армія не має над нами суттєвої переваги,

– зазначив Овдієнко.

Він зауважив, що тих батальйонів, які Росія передислокувала на тимчасово окуповані території, дійсно чимало. Але реально – їх недостатньо для успішного вторгнення в Україну.

Влітку ситуація може змінитись

Утім вже влітку, на думку журналіста, ситуація може кардинально змінитися. Саме в цю пору року Росія влаштовує свої регулярні військові навчання біля українських кордонів.

"Тоді, під виглядом навчань, Росія дійсно може накопичити поряд з нами повноцінну армію вторгнення", – наголосив блогер.



Розташування угрупувань Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу

Росія не має підтримки від населення

Водночас як сказав Овдієнко, є важливий нюанс. У 2014 році на Донбас та в Крим Росія вдерлася, бо мала там підтримку від місцевих: "Але зараз російська армія в Україні отримає від місцевих точно не хліб – сіль, а, як мінімум, коктейлі Молотова".

То ж Володимиру Путіну немає жодного сенсу влаштовувати повномасштабне вторгнення в Україну. "Від того йому не буде жодного виграшу, а тільки суцільні проблеми: і від пересічних українців, і від наших американських союзників", – додав журналіст.

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