Ще одна загроза для України: на озброєння армії Білорусі надійшов комплекс "Іскандер"
Джерело:"Беларускі Гаюн"
Росія продовжує нарощувати свої сили та техніку на території Білорусі. Відтак, нещодавно стало відомо, що країна-агресорка передала ракетний комплекс "Іскандер".
1 лютого про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн". А у середу, 15 лютого, цю інформацію підтвердили й пропагандисти.
Читайте також Це хороший знак, – полковник ЗСУ про заклики Заходу виїздити з Білорусі
Куди надійшов ракетний комплекс
Міноборони Білорусі повідомляло, що білоруські військові розпочали повну самостійну експлуатацію оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Іскандер".
Тоді на опублікованих відомством фото та відео нарукавний знак у військовослужбовців, які експлуатують "Іскандери", був заблюрений.
Моніторингова група зробила припущення, що комплекс надійшов на озброєння 465-ї ракетної бригади.
Відповіді довго чекати не довелось – пропагандисти підтвердили, що "Іскандер" надійшов на озброєння саме 465-ї ракетної бригади (Осиповичський район). Це єдина ракетна бригада збройних сил Білорусі.
До слова, на озброєнні бригади є також кілька дивізіонів ТРК "Точка-У".
Де розташована бригада, куди надійшов "Іскандер": дивіться карту
Яка ймовірність наступу з Білорусі
- Уже не перший місяць загроза наступу з Білорусі приковує до себе увагу, ба більше, перед ймовірним новим масштабним наступом Росії. Однак секретар РНБО України Олексій Данілов має сумніви, що російські війська спробують атакувати з території Білорусі, адже там немає для цього достатніх сил.
- Однак росіяни й надалі можуть використовувати територію Білорусі для подальшого терору українців. Зокрема, запускаючи смертоносні ракети.
- Також варто зауважити, що у Білорусі 6 лютого раптово оголосили перевірку бойової готовності у військовій академії. Однак, на думку військового експерта Олега Жданова, наразі українцям немає чого хвилюватися.