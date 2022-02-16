Ознак деескалації майже не видно, – Столтенберг про ситуацію навколо України

16 лютого 2022 , 13:00
Читать новость на русском

Джерело:

"Європейська правда"

У НАТО поки не бачать ознак деескалації з боку Росії на українському кордоні. Хоча у самій Росії стверджують, що готові продовжувати дипломатичні зусилля.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі.

Важливо Путін може залишити війська навколо України для залякування, – Держдеп США

За його словами, Росія навпаки продовжує військове нарощування. Він додав, що заяви, які вчора пролунали з Москви, надають підстави для обережного оптимізму, тому що це був меседж про дипломатію.

Але водночас ми не бачимо ніякого відведення російських сил. І це суперечить заявам про дипломатичні зусилля. Тож необхідно побачити чи справді буде російське відведення, ми уважно моніторимо ситуацію навколо України. І ми бачимо, що вони збільшують кількість військ, тому поки що немає деескалації,
– сказав Столтенберг.

Він знову нагадав, що в НАТО поки не отримали відповіді від Росії на їхні письмові пропозиції, які були надіслані 26 січня.

"Ми хочемо повторити наш меседж Росії, що ми готові сісти і вести дискусію з ними. Але водночас ми готуємося до найгіршого. І якщо Росія знову вторгнеться в Україну, то заплатить високу ціну. І ми продовжимо викривати плани та дії Росії, щоб ускладнити проведення агресивних дій проти України", - сказав генсек.

Столтенберг висловив надію, що Росія приєднається до діалогу і вибере дипломатію замість конфронтації.

Відведення російських військ від українського кордону

Тим часом зранку 16 лютого міноборони Росії показало відео відведення військової техніки Південного військового округу у місця постійної дислокації.

У Харківській області почалися навчання українських силовиків: дивіться відео

 

Автор: Альона Захарова