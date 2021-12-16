Ознак "розрядки" не видно, – Столтенберг про ситуацію на кордонах України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Темою обговорення стала загроза повномасштабного російського вторгнення та перспектива членства України в НАТО.

За словами Єнса Столтенберга, НАТО не становить жодної загрози для Росії. Водночас генсек Альянсу закликав Кремль до діалогу щодо врегулювання конфлікту.

Зверніть увагу Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО

Росію запросили до діалогу

Столтенберг заявив, що НАТО всебічно підтримує Україну. З 2014 року Альянс провів велику модернізацію колективної оборони.

Росія, за словами генсека НАТО, повинна повернутися до дипломатичних шляхів вирішення конфлікту. Однак, якщо Кремль наважиться на повномасштабний наступ – то заплатить за це високу ціну. Столтенберг наголосив, члени Альянсу готові говорити з Росією та запросив Москву на зустріч "НАТО – Росія".

Генсек НАТО підкреслив, що лише Україна та 30 членів Альянсу будуть вирішувати питання членства нашої країни. У Кремлі на це рішення не мають права впливати.

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