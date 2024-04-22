Російський літак "упустив" авіабомбу над Бєлгородською областю, – росЗМІ

Літак російської армії "впустив" авіабомбу на Бєлгородську область. Йдеться про ФАБ-500.

Про це повідомили в російському телеграм-каналі, пише 24 Канал.

Дивіться також Була "серія вибухів" і "дощ з уламків": у Бєлгороді був неспокійний вечір і ніч

Що відомо про "впущену" авіабомбу на Бєлгородську область

Зранку російський телеграм-канал ASTRA розповів, що російський літак "впустив" чергову авіабомбу на Бєлгородську область.

За їхніми даними, ФАБ-500 напередодні, 21 квітня, було знайдено в районі хутора Стадников.

Повідомляється, що бомба не здетонувала. Знищуватимуть боєприпас сьогодні.

"Влада вважає за краще це приховувати, а коли це не вдається, називає падіння – "позаштатним сходженням боєприпасів". Точних відповідей, чому це відбувається – немає", – сказано в повідомленні.

Не перший випадок з таким "падінням" російських авіабомб