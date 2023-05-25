Усе йде за планом: російські пілоти "загубили" авіабомбу під Бєлгородом

У Росії авіаційний снаряд ледь не впав на житлові будинки. Вочевидь він призначався для завдання ударів по Україні, але як і безліч інших бомб, що останнім часом абиде скидає авіація загарбників, опинилася в полі.

Снаряд впав близько до житлових будинків. Російські пілоти "загубили" його за 23 кілометри від українського кордону. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Де саме впала авіабомба

Снаряд знайшли у полі біля села Калініно. Бомба впала за 300 метрів від житлових будинків на вулиці Зеленій.

Авіабомбу знайшли ввечері 24 травня. Наразі оточена територія перебуває під охороною.

Що то була за бомба

Це була авіаційна бомба ФАБ-500. При падінні вона не розірвалася. Її мають знешкодити вибухотехніки та сапери найближчим часом.



Такими снарядами росіяни вже бомбили територію України у 2023 році. Модифікована авіабомба може рухатись на відстань до 40 кілометрів.

Як відреагувала українська сторона

Активіст та волонтер Сергій Стерненко у своєму блозі висловився щодо падіння бомби в окупантів. Він лаконічно переказав новину та прокоментував її в іронічній манері.

Блогер назвав Бєлгородську область "БНР" та запропонував створити на її території буферну зону. Також він закликав "звільнити" цей регіон.

Однозначно, БНР потребує звільнення та подальшого створення буферної зони, щоб російські пілоти припинили бомбити молоду республіку,

– написав Стерненко.

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У самому Бєлгороді теж падали авіабомби. Одна з них впала 20 квітня. Після її падіння на вулиці Ватуніна з'явилася величезна прірва. Через ударну хвилю одна з припаркованих автівок опинилася на даху магазина.

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков у розмові з 24 Каналом прокоментував реакцію самих росіян на цей інцидент. Він пояснив, чому жителі Росії не обурюються, коли над їхніми будинками літають військові літаки та скидають поряд із ними снаряди.

До слова, ця бомба виявилася без запобіжника. Це свідчить про те, що пілот готувався скидати її на ціль. Але росіяни всупереч фактам все одно назвали цей інцидент "позаштатним сходженням авіаційного боєприпасу".

, це вже 4 за рахунком бомба, яку скинула Росія на власній території.