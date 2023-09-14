Падіння уламків дронів у Румунії: Бухарест ухвалив нове рішення

На території Румунії кілька разів знаходили уламки БпЛА після атак російських дронів-камікадзе на Одещину. У зв'язку з цим місцева влада ввела додаткові обмеження.

Міністерство національної оборони Румунії й Міністерство транспорту та інфраструктури цієї країни підготували спільне звернення. Обидва відомства оголосили про нові обмеження через падіння уламків дронів.

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В Румунії з 13 вересня посилили обмеження на польоти біля кордону з Україною. Вони стосуються регіону Північна Добруджа між містами Суліна та Галац. Мовиться про територію на відстані 20 – 30 кілометрів від румунсько-українського кордону до висоти 4000 метрів.

Жодним пілотованим або безпілотним літальним апаратам не дозволяється літати в цих зонах обмеження, за винятком державних літаків,

– мовиться у повідомленні.

Міноборони Румунії зазначило, що ці обмеження необхідні для забезпечення більш ефективного моніторингу та контролю за використанням повітряного простору через активізацію атак Росії на українські порти на Дунаї. В оборонному відомстві також нагадали, що перші обмеженні були запроваджені ще у травні 2022 року. Тоді зона поширювалася на глибину 8 кілометрів та висоту до 1000 метрів.

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