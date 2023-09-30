Росія діє цілеспрямовано: яка мета провокацій на кордоні Румунії

Під час атаки на порти Подунав'я вночі 30 вересня у кількох містах Румунії, як в і Україні, оголошували повітряну тривогу. Правоохоронці перевіряють місцевість на наявність імовірних уламків російських дронів.

Румунія вже почала вживати заходів на постійні провокації з боку Росії. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, додавши, що імовірно, далі дипломатичного вирішення ситуації справа не зайде.

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Дипломатична боротьба з Росією

Румунія підозрює порушення свого повітряного простору під час нічної атаки Росії на Україну. Це відбувається вже не вперше. Як наслідок, румуни передислоковують системи ППО ближче до україно-румунського кордону. Також тій зоні проводиться встановлення мобільних укриттів для місцевого населення.

Румунії зараз доводиться реагувати на подібні дії. Але, очевидно, що вони не застосовуватимуть ні 5 статтю договору НАТО, ні 4. Пан Єнс Столтенберг каже, що це відбувається ненавмисне, випадково,

– зазначив Ігор Чаленко.

Тобто якщо Україну атакують – це нічого, але якщо й щось прилітає на територію країн НАТО – то це теж нічого. Втім Румунії, якщо все продовжиться в такому ж дусі, ймовірно доведеться реагувати гостріше.

Можливо, до Румунії викликатимуть російських дипломатів, вимагаючи пояснень. Боротьба відбуватиметься в дипломатичній площині.

"Думаю, Росія діє абсолютно сплановано: і використання повітряного простору румунів, і "Шахеди", що падають на їхній території. На сьогодні через Румунію йде інтенсифікація постачання нашого аграрного експорту. Румунія має дивитись на це реалістично – Росія фактично атакує країну НАТО", – зауважив політолог.

Робить країна-агресорка це непрямо, імовірно тому, наші західні партнери до останнього не сприйматимуть такого формулювання.

Ігор Чаленко про дрони на території Румунії: дивіться відео

Росія провокує НАТО

Можна сказати, що такі дії з боку Росії випробовують Північноатлантичний альянс.

Провокації продовжаться. Але ми бачимо, що Росія застосовує цілий спектр подібного тисну на східний фланг НАТО: це й порушення повітряного простору, і тема мігрантів. Такі моменти ставлять питання в ефективності Альянсу,

– зазначив Чаленко.

Зрештою, варто пам'ятати, що НАТО – це оборонний альянс. Він повністю налаштований на те, щоб оборонятись. Тож подібні намагання змусити НАТО діяти й атакувати Росію – приречені.

"Країни НАТО будуть змушені реагувати. Згадаймо одне з рішень НАТО у Вільнюсі, де прийняли документ покрокових інструкцій щодо можливої агресії з боку Росії", – зауважив Чаленко.

На східних кордонах Альянсу спостерігається збільшення контингенту. До того ж тривають дискусії щодо подальшого розширення НАТО. Швеція уже близька до вступу.

Тож можна ствердити й, що всі намагання Росії спровокувати НАТО лише спрацьовують в інший бік.

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