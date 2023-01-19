За лічені хвилини сталася катастрофа, – Данілов розповів про останнє повідомлення Монастирського

18 січня моторошна авіатроща шокувала українців і весь світ. У Броварах упав вертоліт, в якому був глава МВС Денис Монастирський. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про його останнє повідомлення.

Деталями того жахливого дня він поділився в ефірі. За словами секретаря РНБО, того дня Володимир Зеленський мав вкотре зібрати Ставку верховного головнокомандувача.

Читайте також Загинуло керівництво МВС: все, що відомо про авіакатастрофу у Броварах

Монастирський мав долучитися онлайн

Данілов зауважив, що на Ставці глава МВС мав бути онлайн. Долучитися до неї він мав з Полтави. Що стосується самої наради, то вона мала відбутися о 10:00. Час та місце з міркувань безпеки ніколи не повідомляють.

За словами Данілова, останнє повідомлення від Дениса Монастирського він отримав о 08:07. Секретар РНБО не розповів про його вміст. Лише зауважив, що надійшло воно за якісь лічені хвилини до моторошної авіатрощі.

Обов'язково з'ясуємо всі обставини. Я б дуже хотів, щоб до остаточних висновків не було ніяких тлумачень: хто це, що це, для чого це. Це дуже чутливе питання. Ми маємо говорити фактами, а не здогадками,

– наголосив Данілов.

Він також підкреслив, що в Україні обов'язково отримають відповідь, що ж сталося 18 січня у Броварах. Також дізнаються, чому впав гелікоптер з главою МВС і його заступниками.

Коротко про авіатрощу у Броварах