За лічені хвилини сталася катастрофа, – Данілов розповів про останнє повідомлення Монастирського
18 січня моторошна авіатроща шокувала українців і весь світ. У Броварах упав вертоліт, в якому був глава МВС Денис Монастирський. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про його останнє повідомлення.
Деталями того жахливого дня він поділився в ефірі. За словами секретаря РНБО, того дня Володимир Зеленський мав вкотре зібрати Ставку верховного головнокомандувача.
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Монастирський мав долучитися онлайн
Данілов зауважив, що на Ставці глава МВС мав бути онлайн. Долучитися до неї він мав з Полтави. Що стосується самої наради, то вона мала відбутися о 10:00. Час та місце з міркувань безпеки ніколи не повідомляють.
За словами Данілова, останнє повідомлення від Дениса Монастирського він отримав о 08:07. Секретар РНБО не розповів про його вміст. Лише зауважив, що надійшло воно за якісь лічені хвилини до моторошної авіатрощі.
Обов'язково з'ясуємо всі обставини. Я б дуже хотів, щоб до остаточних висновків не було ніяких тлумачень: хто це, що це, для чого це. Це дуже чутливе питання. Ми маємо говорити фактами, а не здогадками,
– наголосив Данілов.
Він також підкреслив, що в Україні обов'язково отримають відповідь, що ж сталося 18 січня у Броварах. Також дізнаються, чому впав гелікоптер з главою МВС і його заступниками.
Коротко про авіатрощу у Броварах
- Зазначимо, що зранку 18 січня вертоліт з високопосадовцями впав неподалік дитячого садочка у Броварах, що на Київщині. Відомо, що на той момент у дошкільному закладі перебували 73 маленькі українці. Саму будівлю охопило полум'я, яке спалахнуло внаслідок авіатрощі.
- Її розслідуванням уже займаються. Співробітники СБУ працюють над встановленням причини катастрофи. Озвучено кілька версій. Серед них – порушення правил польоту, несправність вертольота. Не виключають також можливі умисні дії, які стали причиною падіння повітряного судна.
- Нагадаємо, що 18 січня у Броварах загинув не лише глава МВС Денис Монастирський. Також у вертольоті розбилися його заступник Євгеній Єнін і держсекретар відомства Юрій Лубкович.
- Невдовзі у поліції уточнили дані щодо падіння вертольота. Стало відомо, що на його борту перебувало не 9, а 10 людей. Троє з них – члени екіпажу.