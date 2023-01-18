Диверсія має бути головною версією, – політолог про падіння гелікоптера в Броварах

На Київщині на будівлю дитячого садка вранці 18 січня впав гвинтокрил. Трагічна ситуація вимагає детального розслідування.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. Говорити про остаточну версію причин катастрофи зарано.

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Вранці 18 січня гвинтокрил, на борту якого було керівництво МВС, впав на дитячий садок в місті Бровари на Київщині. За повідомленням Президента України, загинуло 15 осіб, серед яких керівництво МВС.

Ситуація вимагає розслідування

Політолог підкреслює, що ця ситуація викликає багато запитань: "Чому саме на цій будівлі? Чому кілька разів? Чому він зупинявся?".

Я думаю, що у слідства буде головна версія – це диверсійний акт,

– зауважив Кошель.

Він акцентує на інформації ЗМІ, що цей літак був абсолютно новим, французького виробництва.

"До того ж я не думаю, що керівництво МВС перевозив недосвідчений пілот", – додав політолог.

Речник командувания Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що керівництво МВС було на борту вертольота Super Puma, який в рамках міжурядової угоди українські рятувальники отримали від Франції.

Кошель про падіння гелікоптера з керівництвом МВС: дивитись відео

Правоохоронна система продовжить працювати

Кошель, переконаний, що попри втрату керівництва важливої нині структури – МЗС, правоохоронна система продовжить працювати.

Система самодостатня. Коли є нормальні, якісні, досвідчені керівники, система працює бездоганно. Будь-яку ланку цієї системи виключаєш, сам механізм продовжує працювати,

– переконаний спікер.

Він підкреслив, що в цій ситуації варто виключити людський фактор з боку керівництва МВС. Вони не могли дати наказ летіти за будь-яких обставин, попри туман чи певні заборони.

"Людський фактор може бути з боку пілота. Потрібно надзвичайно детально розслідувати цю трагедію", – резюмував Кошель.

Падіння гвинтокрила в Броварах: що відомо

18 січня у Броварах упав гелікоптер ДСНС. Згодом стало відомо, що на борту перебувало керівництво МВС: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович — усі загинули.

Гвинтокрил летів на малій висоті при поганій видимості через туман.

У мережі з'явилося відео, імовірно, вертольота МВС за кілька хвилин до падіння – дивіться за посиланням.

Остаточної причини падіння гвинтокрила поки не встановлено. Досудове розслідування доручене слідчим СБУ. Вони розглядатимуть всі можливі версії аварії гвинтокрила.