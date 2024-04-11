Падіння російського Ка-27: чому окупанти залучали до пошуків дуже мало техніки

Із самого ранку 10 квітня стало відомо, що в Криму окупанти втратили вертоліт Ка-27. Це радянський корабельний багатофункціональний гелікоптер, який може виявляти підводні човни та надводні цілі. Також він має торпеди, глибинні бомби, авіабомби, щоб знищувати виявлене.

Трохи згодом речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів деталі. За його словами, стався вибух у повітрі. До пошукової операції залучили інші гелікоптери та катер "Раптор".

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Пошукова операція оприявнює проблеми росіян із флотом

11 квітня в ефірі телемарафону спікер Військово-морських сил пояснив, чому росіяни відрядили на пошуки так мало одиниць.

У Криму зараз менше половини кораблів, це:

близько 15 кораблів, які потребують ремонту;

які мають виконувати певні завдання;

які не було де розмістити.

Плетенчук говорить, що військово-морська база в Новоросійську не була розрахована на таку кількість кораблів, які є там нині. Порівняно з Кримом вона була другорядною, а зараз туди перекинули найцінніші активи.

Із Криму немає виходів у море, росіяни там "у домику" – принаймні, вони так вважають. І кораблів там небагато.

Це якісь дуже невеличкі одинички типу "Раптора". Навіть на порятунок екіпажу гелікоптера Ка-27, який вчора впав у море, залучалися лише "Раптор" та інші гелікоптери. Тому так, можна сказати, що вони закрилися в базі,

– підсумував речник ВМС.

В росіян є проблеми і з авіацією, і з флотом

Дмитро Плетенчук назвав парк російської авіації старим. Тож повітряні судна окупантів можуть падати і без допомоги Сил оборони. А оскільки ворог почав частіше патрулювати прибережну зону за допомогою авіації, падінь може побільшати.

24 Канал проаналізував стан ворожого флоту. І він невтішний: Росія провалила модернізацію на трильйони рублів, а також сама відпиляла гілку, на якій сиділа. Починаючи повномасштабну війну, вона не врахувала, що багато деталей для суден робили в Миколаєві, Херсоні та Києві. Тож хай там що говорять окупанти, насправді вони приречені.