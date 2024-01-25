Якби росіяни мали хоч якісь фотодокази, то показали, – Лубінець про "полонених" в Іл-76

У зв'язку з падінням Іл-76 Росія запустила чергову інформаційну кампанію проти України. Є багато підстав для сумніву, що у російському літаку були українські військовополонені.

Про це в ефірі телемарафону розповів Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що потрібне розслідування падіння Іл-76.

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Лубінець про падіння Іл-76

Дмитро Лубінець зазначив, що наразі невідомо, що або хто перебував у збитому Іл-76. За інформацією омбудсмена, він не може стверджувати, що літаком перевозили військовополонених.

Якщо б там були хоч якість фото чи відео, які вони могли б показати, що там перебували наші військовополонені – вони б це вже використали. Ми не бачили жодних ознак того, що у літаку була така велика кількість людей,

– зазначив Лубінець.

Він додав, що деякі експерти показували, що цей літак приземлився, скинув вантаж та вже відлітав з аеродрому. Тобто у нього був зворотній вектор руху. Саме тому у ситуації повинні розбиратися експерти – бажано міжнародні, які можуть чітко сказати, що там відбулося.

Лубінець зазначив, що варто не забувати, що війна продовжується – а це був військовий літак.

Що відомо про падіння Іл-76