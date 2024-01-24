Російська ППО на Бєлгородщині вранці збивала БпЛА: могла влучити й у власний літак Іл-76
Джерело:Inform Napalm
У Бєлгородській області близько 11:00 розбився військово-транспортний літак Іл-76. Перед цим у регіоні працювали системи та засоби російської "пе-ве-о", тому не виключено, що окупанти могли влучити у власний борт.
Зокрема, про роботу бєлгородської "пе-ве-о" повідомляв і губернатор В'ячеслав Гладков. Він заявляв, що буцімто над областю збили безпілотник.
До теми Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: усе, що відомо про подію
Аналізуючи повідомлення у російських ЗМІ, можна припустити, що окупанти з переляку могли збити й власний Іл-76. Так, зранку у Бєлгородській області працювали системи та засоби "пе-ве-о", які збивали безпілотник.
Зокрема, Гладков о 09:35 повідомив про збиття дрона над селом Ближнє. Вже менше ніж за годину у мережі з'явилися повідомлення про падіння Іл-76. Враховуючи "влучність" російської "пе-ве-о", то не виключено й шлях "самоліквідації".
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Що не так із заявами окупантів про падіння Іл-76
- Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала у мережі буцімто "список українських військовополонених, які були на борту Іл-76". Мало того, що на опублікованому документі відсутні будь-які підписи та штампи, які б вказували на офіційно затверджений список, так у ньому ще і є особа, яку раніше вже обміняли. Мовиться про Максима Коноваленка, який повернувся в Україну під час наймасштабнішого обміну полоненими 3 січня 2024 року.
- Аналітики також вказують, що Іл-76 міг летіти від кордону з Україною, а не навпаки. OSINT-аналітики пишуть, що борт міг везти зброю зі Сходу, адже літак з Іл-76 з бортовим номером RA-78830 (а саме він розбився у Бєлгородській області) фіксували над Єгиптом, Саудівською Аравією, Іраном та Сирією.
- Окрім того, дивними виглядають і повідомлення про тих, хто буцімто був на борту Іл-76. Так, російська сторона заявила, що у літаку було 65 українських військовополонених, 6 членів екіпажу та 3 охоронці. Український захисник Максим Колесніков, який також був у російському полоні й повернувся з нього у лютому 2023 року, заявив, що такі заяви росіян – фейки. Він зауважив, що тоді військових на обмін також везли літаком, однак на 50 полонених було 20 охоронців.