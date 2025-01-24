Катастрофа з Іл-76: розслідувачі встановили, що був ще один літак з полоненими

У Бєлгородській області Росії 24 січня 2024 року впав літак Іл-76, де могли перебувати українські військовополонені, що їхали на обмін. Вдалося встановити, що разом з Іл-76 також був ще один літак з полоненими.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова виконавчої директорки "Медійної ініціативи за права людини" Тетяни Катриченко під час брифінгу у "Медіацентр Україна".

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Тетяна Катриченко наголосила, що під час розслідування вдалося дізнатися разом з літаком Іл-76 над Бєлгородською областю 24 січня 2024 року був ще, як мінімум, один літак, який також перевозив військовополонених.

Напередодні російська сторона також заявила про те, що планується обмін військовополоненими та близько 200 осіб мали б бути обміняні в цей час.

Якщо ми будемо рахувати скільки людей перебувало на борту одного літака, на борту іншого, і ще могли бути в дорозі, оскільки ми знайшли військовополонених, яких вивели напередодні обміну з камер, але їх не посадили в літак, то цифра була близько 200,

– пояснила виконавча директорка МІПЛ.

Вона також наголосила, що розслідувачі опитали багато військовополонених звільнених після обміну, яких переміщували того дня на обмін. Вони стверджують, що точно був другий літак, у якому перебували військовополонені з кількох місць утримання.

"Зокрема, їх (українських військовополонених – 24 Канал) всіх везли автозаками дуже довго до якогось аеродрому. Потім вони ночували в Кам'янськ-Шахтинському, і наступного дня їх посадили в літаки, один з яких розвернувся, отримавши новину про збиття іншого літака", – пояснила Катриченко.

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