У Зеленського розповіли, що наразі відомо про падіння Іл-76

У Бєлгородській області 24 січня був збитий російський літак Іл-76. Країна-агресор заявила, що на борту повітряного судна нібито перебували українські полонені, яких мали обміняти. У цій історії вкрай важливо не довіряти тому, що говорить Росія.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він наголосив, що Кремль цинічно намагається використати авіатрощу у своїх пропагандистських цілях.

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Словам Росії не можна вірити

Президент Володимир Зеленський чітко зафіксував позицію України:

чекаємо, поки буде можливість отримати дані від ГУР МО та СБУ, що конкретно відбувалося;

треба провести міжнародне розслідування під керівництвом міжнародних інституцій, наприклад Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) або ООН. Однак Росія категорично заперечує, з чого можна зробити відповідні висновки.

"На сьогодні ми маємо факт збиття літака й не розуміємо, що чи хто був у ньому. Маємо пропагандистську позицію Росії та не маємо можливості провести навіть міжнародне розслідування", – мовив Подоляк.

Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу сьогодні, 26 січня, о 17:00.

Радник зауважив, що через позицію країни-терориста світ не має можливості здобути об'єктивні дані.

Отже, Росія вкотре намагається використати майданчик Радбезу ООН, щоб наполягати на двох речах:

Москву нібито не треба засуджувати за геноцидні та терористичні прояви ведення війни;

треба припинити постачання Україні протиракетних систем Patriot, IRIS-T тощо. Адже це небезпечно для Росії.

Росіяни хочуть продовжувати зі своєї території обстрілювати великі міста України, використовуючи тактичну чи навіть стратегічну авіацію. Також мати можливість підвозити літаками до поля бою озброєння, щоб скоротити логістику,

– додав радник голови ОПУ.

За його словами, якщо не буде розслідування, то Україна не матиме жодних об'єктивних даних. Адже все, що відбувається на території агресора, не може викликати довіру.

Чому Росія уникає розслідування

Росія точно не дозволить провести міжнародне розслідування, тому що тоді вся картина виглядатиме зовсім інакше. Зокрема, щодо поводження з українськими військовополоненими, якщо вони були на борту. А якщо їх не було, то тоді стануть зрозумілі всі обставини пропагандистської кампанії.

Російські пропагандисти продовжуватимуть використовувати це як інформаційну складову, наприклад так, як пробували використовувати трагедію в Оленівці.

Дочекаймося висновків. Зараз я ще раз раджу не звертати увагу на російські інформаційні програми та заяви таких суб'єктів як Сєргєй Лавров, оскільки вони не мають нічого спільного з реальністю,

– наголосив Подоляк.

Інформація, яку надає агресор, не може бути підтверджена незалежними джерелами, тому це все класична фейкова пропаганда. Росія – агресор, і в межах міжнародного права та людської моралі несе повну відповідальність за всі злочини, зокрема проти цивільного населення, військовослужбовців, військовополонених тощо.

Радник голови ОПУ підсумував, що Росія відповідатиме за те, що відбулося з Іл-76.

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