Падіння літака у Єйську: жертв набагато більше, аніж заявляли в Росії

Російський винищувач Су-34 впав на багатоповерхівку у Єйську 17 жовтня. Внаслідок удару будівлю охопило полум'ям. Офіційно повідомили про 15 загиблих. Втім, насправді жертв може бути значно більше.

Так, на міському кладовищі знайшли близько 20 могил з загиблими внаслідок падіння бомбардувальника у Єйську. Про це пишуть російські телеграм-канали.

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Що відомо про авіакатастрофу у Єйську

У російських телеграм-каналах заявили, що про частину загиблих влада не повідомляла.

Тільки за сьогоднішній день (23 жовтня – 24 канал) на міському цвинтарі вдалося виявити 17 могил убитих військових, про загибель десяти з яких раніше не було відомо,

– підкреслили у ЗМІ.

Зазначимо, російський Су-34 впав на житловий будинок у Єйську Краснодарського краю ввечері 17 жовтня. Внаслідок удару у дев'ятиповерхівці спалахнула пожежа.

Вогонь охопив цілий під'їзд. Загалом повідомили, що пошкоджено близько 30 квартир. Втім, через детонацію боєкомплекту, який ніс Су-34, гасити пожежу почали не одразу.

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Скільки росіян загинули внаслідок падіння військового літака у Єйську

У міноборони Росії заявили, що це нібито був тренувально-навчальний політ. Ба більше, переконували, що причина падіння – загоряння в одному з двигунів.

Цікаво, що згодом у міноборони все ж зазначили, що на винищувачі були авіаційні артилерійські снаряди калібром 30 міліметрів. Офіційні заяви "високопосадовців" не збігаються з розповідями очевидців.

Зокрема, ворожі ЗМІ повідомили, що загинуло 15 людей, троє з них діти. Однак, самі росіяни запевняють, що жертв може бути значно більше. Детальніше про падіння літака в Росії читайте за посиланням.

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