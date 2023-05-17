Найяскравіше росіян здав Лукашенко, – Жданов про літакопад під Брянськом
Росіяни продовжують відчайдушно воювати на пропагандистському фронті так, ніби це якось повпливає на перебіг ситуації на полі бою. Однак попри їхні розповіді про "аналагавнєтну" зброю та "другу армію світу", є дні, коли по п'ять повітряних суден падає в одній російські області із загадкових причин.
Росія не коментувала причини падіння та й підтвердила факти падіння лише одного гвинтокрила, однак путінський посіпака Алєксандр Лукашенко проговорився. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Своєю чергою Ігорь Стрєлков-Гіркін у своїх соцмережах написав, що досі вважалися загиблими на 2 літаках та 3 вертольотах 9 пілотів, але виявилося, що загинуло 11 людей. Адже, як зазначив російський терорист, до складу 2 вертольотів входило 4 члени екіпажу.
Однак в Росії не поспішають коментувати подібні інциденти, а щобільше кількість загиблих, як відомо, в Росії досі "патєрь нєт".
Лукашенко здав
Офіційно Росія визнала падіння лише одного гелікоптера. Вони зазначили, що це відбулося внаслідок пожежі у двигуні.
Яскравіше за всіх здав росіян Олександр Лукашенко. Там, до речі, 3 людини в екіпажі, і 3 гелікоптери впало, тому 9 людей загинуло, а два по чотири – це вісім людей загинуло. Стрєлков щось з математикою не товаришує,
– прокоментував військовий експерт.
Однак наступного дня після інциденту Лукашенко сказав, що в результаті збиття чотирьох бортів Росії у Брянській області в Білорусі починають навчання протиповітряної оборони.
Жданов припустив, що зі слів Лукашенка можна зробити висновок, що в Брянській області був friendly fire. Тобто російська ППО могла збити власні літаки, інакше навіщо Лукашенко почав навчання своєї протиповітряної оборони і переведення повітряних військ у стан готовності номер один.
Підіння літака під Брянськом: дивитися відео
Російські літаки все частіше падають на своїй території
- Спершу 13 травня російський гелікоптер впав у місті Клинці Брянської області, що недалеко від російсько-українського кордону. Місце падіння його було у приватному секторі. На місці було видно стовп чорного диму. Як повідомляли російські ЗМІ, внаслідок падіння загинули двоє пілотів.
- Наступний вертоліт впав у селищі Сурецький Мураха Клинцівського району. А далі самоліквідувалися винищувачі Су-34 та Су-35.
- Загалом речник Повітряних сил ЗСУ підтвердив, що ворог втратив 2 літаки та 3 вертольоти. Він припускає різні варіанти їхньої ліквідації: від роботи російських партизанів, до роботи винищувачів, української чи російської ППО, ПЗРК тощо.