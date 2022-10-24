Падіння двох літаків у Росії: військовий експерт пояснив версії російського Міноборони

Буквально за тиждень в Росії впали два військових літаки – Су-34 у Єйську та Су-30 в Іркутську. Окупанти спробували пояснити, чому сталися ці аварії. Але є сумніви щодо правдивості цих версій.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Окупанти офіційно заявили, що Су-34 впав в Єйську, бо двоє чайок залетіли у двигун. Щодо Су-30 в Іркутську – російські ЗМІ поширюють версію, що пілоти нібито задихнулися через нестачу кисню.

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Це може бути через поганий технічний стан літаків

За словами Нарожного, правдиву причину падіння цих двох літаків дізнатися складно. Адже ніхто не дасть доступ до чорних скриньок. Однак є причини вважати, що за цими дивними версіями окупанти маскують поганий технічний стан власних літаків.

Ці версії схожі на відмазку, щоб люди не подумали про поганий технічний стан літаків. Су-34 в Єйську злітав з військового аеродрому. Майже всюди є спеціальні служби, які відганяють птахів від аеропортів. Доходить до того, що там аж з дробовиками ходять і відстрілюють їх,

– зазначив Нарожний.

Щодо падіння Су-30 в Іркутську теж багато питань. Як наголошує Нарожний, пілоти відтреновують різні ситуації під час навчання. І дивно, що вони нібито не змогли нічого вдіяти. Крім того, у військових літака усі системи дублюються – якщо одна не працює, то вмикається інша.

Тому все це знову схоже на казочку від російських ЗМІ чи Міноборони Росії. Але сказати, яка причина – складно. Думаю, що ми багато чого не знаємо. Якби опублікували чорні скриньки… Але вони цього не зроблять,

– розповів Нарожний.

В Росії впали два військових літаки за тиждень – чому це сталося – думка Нарожного: дивіться відео

Нагадаємо, 23 жовтня у російському місті Перм стався вибух на пороховому заводі. Це вже не перший такий випадок з початку повномасштабного вторгнення, коли стається "бавовна" на об'єктах військової промисловості країни-агресорки.

Відомо, що на цьому пороховому заводі виробляли снаряди для реактивних систем залпового вогню "Град". Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що могло стати причиною вибуху на підприємстві.