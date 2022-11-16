Після падіння ракет у Польщі Китай далі закликає Захід до стриманості
Джерело:CNN
Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на падіння російських ракет у Польщі. Так, у відомстві закликали "до спокою та стриманості".
Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу. За її словами, всі сторони повинні "зберігати спокій, проявляти стриманість і не допускати ескалації ситуації".
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Китай закликає Захід до стриманості
Позиція Китаю щодо українського питання була послідовною та чіткою. Вкрай необхідно брати участь у діалогах і переговорах для мирного врегулювання кризи,
– заявила Мао Нін.
Зауважимо, що Китай постійно закликає до припинення бойових дій в Україні. Країна відмовляється засуджувати вторгнення Росії. Натомість Пекін закликав визнати "законні інтереси безпеки всіх сторін", звинувачуючи США та НАТО у конфлікті.
Пекін і Москва стали близькими партнерами за останні роки, оскільки вони стикаються з напруженістю у відносинах із Заходом.
Поки що Пекін не надав Москві прямої військової чи фінансової допомоги, яка могла б спровокувати санкції з боку Вашингтона. Тим часом китайські ЗМІ раніше повідомляли про підтримку лідером Сі Цзіньпіном міжнародних мирних переговорів як механізму припинення війни.
Падіння ракет на території Польщі: останні новини
- У Польщі ухвалили рішення привести війська у бойову готовність.
- Анджей Дуда скликав Радбез, а також наполіг на терміновій зустрічі членів НАТО.
- Вашингтон прагне з'ясувати, чи було це випадковістю, чи Росія спланувала атаку по країні-члену НАТО навмисно.
- Сам президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що не має доказів того, "хто запустив ракету".
- Деякі пропагандистські ЗМІ посилаються на міноборони Росії. Мовляв, у відомстві звинувачення називають "відкритою провокацією".
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