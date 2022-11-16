Арестович спрогнозував реакцію НАТО через падіння ракет у Польщі

Польща з'ясовує причину падіння ракет на своїй території та загибель двох людей. Країни НАТО скористаються цією паузою, щоб не підіймати градус ескалації.

Про це сказав радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він вважає, що не буде суттєвої реакції.

До теми "Навіть якщо це українська ППО": як поляки реагують на падіння ракети

"А яка реакція? Удар по російських силах? Не вірю. Безпольотна зона над Україною? Не вірю. Максимум, припускаю, попросять не стріляти по Заходу. Але тоді постає питання, чому на інших територіях вбивають людей? Це важке політичне рішення і я не сумніваюсь, що Росії цей інцидент пробачать", – сказав Арестович.

Чи матиме наслідки падіння ракет

Арестович вважає, що окупанти не цілились по Польщі, а НАТО не здатне на радикальні дії. Він зазначив, що вже була низка інцидентів:

безпілотники, які залітали в глибину території Польщі;

шпигування за територіями полігонів у Жешуві.

Я був би радий помилятися, але я скептик. Є велика різниця у вбивстві з необережності й умисному. Якби вони цілились, то це прямий напад, а тут воєнний інцидент, – сказав Арестович.

Він пригадав, що всі точно знають – Росія збила малайзійський боїнг Boeing 777 і спричинила смерть майже 300 людей. Проте це також не мало рішучих дій у бік Росії.

Арестович вірить у наслідки падіння ракет у Польщі на перспективу. Вони полягають у постачанні зброї. Зокрема, ППО, бо війна прийшла на територію НАТО і є 2 перші вбиті людини.

Інші ймовірні причини інциденту

За словами радника ОП, є варіант, що росіяни провокаційно били по Польщі. Він зазначив, що неважко встановити, якого саме виробництва були ракети.

"Навіть якщо це українські ракети – то це наслідок російської агресії. Ми б не стріляли, якби не було повітряної загрози", – сказав Арестович.

Він додав, що розглядають варіант того, що це була й українська, і російська ракети.

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