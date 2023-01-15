У Молдові в уламках ракети знайшли 80-кілограмову вибухівку

На територію Молдови знову впали уламки російської ракети. Це сталося 14 січня під час чергової масованої атаки росіян по Україні.

Трохи згодом розслідувальна група знайшла в уламках ракети вибухівку. Через ризик, що бойова частина здетонує, охоронну зону на місці падіння збільшили.

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Серед уламків була бойова частина з 80-кілограмовою вибухівкою

За повідомленням МВС Молдови, оперативна група з документування IGPF та IGP знайшла в уламках російської ракети боєголовку з вибухівкою. Зону охорони об'єкта одразу збільшили, а національну та прикордонну поліцію залучили до захисту периметра.

В уламках ракети, яка впала вчора в районі Ларги, знайшли вибуховий пристрій. Громадянам рекомендують не наближатися до охоронної зони, де виявлено вибухівку,

– зазначили у відомстві.

Відомо, що у частині ракети міститься ​​близько 80 кілограмів вибухової речовини. Місцевих мешканців просять не наближатися до місця подій через загрозу детонації.

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