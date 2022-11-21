Польща може розмістити на кордоні з Україною німецькі ЗРК Patriot

Німеччина запропонувала Польщі системи ППО, щоб захистити повітряний простір країни. У Варшаві вже відреагували на цю пропозицію.

Польща може розмістити на кордоні з Україною додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot, які їй запропонувала Німеччина на тлі інциденту з падінням ракет.

Читайте також Німеччина хоче передати Польщі системи ППО Patriot

Реакція Польщі на пропозицію Німеччини

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у понеділок, 21 листопада, повідомив у своєму твітері, що підтримав пропозицію своєї колеги з Німеччини. Він також зазначив, що вже обговорив всі деталі.

Я із задоволенням прийняв пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення додаткових ракетних установок Patriot у нашій країні. Сьогодні у телефонній розмові з німецькою стороною я запропоную, щоб систему було розміщено поблизу кордону з Україною,

– написав він у мережі.

Що відомо про падіння ракет у Польщі: головне

15 листопада ворог завдав масованої ракетної атаки по Україні. Головною ціллю ворога була критична інфраструктура нашої країни. Зокрема, загарбники випустили близько 100 ракет. На щастя, більшість з них вдалося збити.

Цього ж дня дві ракети впали на території Польщі, у селищі Пшеводув. Унаслідок цього дві людини загинули.

Через це у Польщі скликали засідання Ради нацбезпеки. Спершу припускали, що на Пшеводув впала російська ракета і неофіційно повідомляли, що ракет могло бути 2. Згодом повідомили, що, за попередніми висновками польських та американських експертів, найімовірніше, це була ракета з української системи протиповітряної оборони.

Наразі у Польщі не можуть відповісти, звідки летіла ракета. Зазначають, що є докази із камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою вірогідністю, звідки випустили ракету.

Деякі польські ЗМІ повідомляють, що прокуратура Польщі навряд чи погодиться долучити українську сторону до розслідування вибуху ракети.

До теми – Чи збиватиме Польща ракети над Україною: дивіться відео

Після цього випадку Німеччина запропонувала Польщі системи протиракетної оборони Patriot. Зазначені системи ППО призначені для перехоплення ракет, що наближаються.