Польща може розмістити на кордоні з Україною німецькі ЗРК Patriot
Джерело:Маріуш Блащак
Німеччина запропонувала Польщі системи ППО, щоб захистити повітряний простір країни. У Варшаві вже відреагували на цю пропозицію.
Польща може розмістити на кордоні з Україною додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot, які їй запропонувала Німеччина на тлі інциденту з падінням ракет.
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Реакція Польщі на пропозицію Німеччини
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у понеділок, 21 листопада, повідомив у своєму твітері, що підтримав пропозицію своєї колеги з Німеччини. Він також зазначив, що вже обговорив всі деталі.
Я із задоволенням прийняв пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення додаткових ракетних установок Patriot у нашій країні. Сьогодні у телефонній розмові з німецькою стороною я запропоную, щоб систему було розміщено поблизу кордону з Україною,
– написав він у мережі.
Що відомо про падіння ракет у Польщі: головне
- 15 листопада ворог завдав масованої ракетної атаки по Україні. Головною ціллю ворога була критична інфраструктура нашої країни. Зокрема, загарбники випустили близько 100 ракет. На щастя, більшість з них вдалося збити.
- Цього ж дня дві ракети впали на території Польщі, у селищі Пшеводув. Унаслідок цього дві людини загинули.
- Через це у Польщі скликали засідання Ради нацбезпеки. Спершу припускали, що на Пшеводув впала російська ракета і неофіційно повідомляли, що ракет могло бути 2. Згодом повідомили, що, за попередніми висновками польських та американських експертів, найімовірніше, це була ракета з української системи протиповітряної оборони.
- Наразі у Польщі не можуть відповісти, звідки летіла ракета. Зазначають, що є докази із камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою вірогідністю, звідки випустили ракету.
- Деякі польські ЗМІ повідомляють, що прокуратура Польщі навряд чи погодиться долучити українську сторону до розслідування вибуху ракети.
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