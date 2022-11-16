Як падіння ракети в Польщі може зіграти проти Росії: пояснення політолога

Маргарита Сімоньян відкрито дозволила собі говорити про те, що подальший конфлікт між НАТО та Росією – можливий. Польща постійно фігурувала у "істериках" російських пропагандистів, вони постійно кричали про те, що потрібно бити по Варшаві чи Кракові.

Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він також зазначив, що Сімоньян намагається видавати бажане за дійсне, бо вже навіть її читачі засумнівались у якості російської системи ППО, яка "пропускає українські безпілотники".

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Тому, політолог каже, що всі ці погрози в бік НАТО та Польщі – розраховані на вкрай примітивну авдиторію.

Хотілось би зазначити – потрібно розуміти, що жодна країна у світі не здатна закрити всі "шпаринки" протиракетної чи протиповітряної оборони. Особливо це стосується таких великих країн, як от Україна чи Польща,

– переконаний Рейтерович.

На його думку, те, що трапилось, знов таки зіграє проти Росії, тепер Польща та в цілому НАТО – збільшать підтримку України, вони почнуть думати про те, як розбудовувати свої сили.

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