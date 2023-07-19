Останні конвульсії путінського режиму: коли він остаточно впаде

Після заколоту Євгєнія Пригожина путінський режим може перебувати у стані агонії. Ймовірно, це його останні дні – максимум місяці.

Про це 24 Каналу зазначив ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Він наголосив, що навіть затяті путіністи в Росії вже задають самі собі певні питання і відверто розуміють: все йде не за планом.

Читайте також Тепер Росія не атакує, а обороняється: Путін раптом не зміг назвати цілі війни проти України

Відправні точки краху

Втрата Кримського мосту, ба більше – Криму, стануть відправними точками для остаточного падіння в небуття путінського режиму. Це буде летальний удар. І що б там не придумала російська пропаганда про НАТО і американців, це вже не буде раціональним поясненням для населення. Наступний крок – революція.

"Крім того це ще більше деморалізує путінські війська, які перебувають на фронті. Мовляв, заради чого вони там, якщо війна програна. У мене відчуття, що вони наразі в стані хаосу і вже не виконують нічиїх наказів", – припустив журналіст.

Цві Зільбер про крах путінського режиму: дивитись відео

Цві Зільбер додав, що можливо і близьке оточення Путіна задумується про закінчення усього цього. І безпосередню заміну "царя".

Моє суб'єктивне, що ми бачимо останні дні, можливо тижні-місяці цього режиму,

– припустив він.

Путінський режим: останні новини