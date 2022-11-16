Літак НАТО відстежив ракету, яка впала на території Польщі, – CNN

Під час масованої атаки окупантів 15 листопада 2 російські ракети впали на території Польщі. Літак НАТО відстежив одну з них.

Військовий представник Альянсу розповів, літак НАТО, який пролітав над Польщею, відстежив ракету, що впала в країні. Через вибух тоді загинули 2 людини.

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Хто запустив ракету – невідомо

За словами посадовця, інформація з радіолокаційними слідами була надана НАТО і Польщі.

Представник НАТО не повідомив, хто запустив ракету, яка відстежувалася на території Польщі, і звідки вона була випущена.

Падіння російських ракет у Польщі: що відомо

В польському МЗС підтвердили, що на території Польщі впала ракета російського виробництва та вбила двох людей. Через це міністр закордонних справ Збігнєв Рау викликає посла Росії для пояснень.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю ситуацію. Глава держави наголосив, що Україна не вперше попереджала про те, що Росія не обмежиться нашими державними кордонами. Він також пригадав, що російські ракети вже не вперше порушують повітряний простір інших країн – такий випадок вже було зафіксовано у Молдові.

У Пентагоні наразі обережно коментують ситуацію у Польщі. Зокрема, там не підтверджують те, що російські ракети, запущені по Україні, могли впасти на території Польщі. Однак жодних деталей там також не повідомляли.

Варшава наразі вивчає питання застосування 4 статті НАТО про консультації щодо безпекових питань. Ця стаття передбачає скликання всіх членів Альянсу.

Польський президент скликає Радбез країни і наполягає на терміновій зустрічі членів НАТО. Ця зустріч відбудеться уже 16 листопада.

Літаки НАТО проводять регулярне спостереження щодо України з моменту початку російського вторгнення. Літак, який у вівторок, 15 листопада, пролітав над Польщею, спостерігав за подіями в Україні.

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