Російська ракети впала в Польщі: активіст припустив, чому ППО могла свідомо не збивати її

Наприкінці квітня влада Польщі підтвердила падіння уламків об'єкта схожого на ракету неподалік міста Бидгощ, на них також були виявлені написи російською мовою. Зараз невідомо, чи ракета сама впала в тому місці, чи була залучена польська ППО. Однак, якщо її не використовували, для цього може бути одна причина.

Про це 24 Каналу розповів громадський діяч з Польщі Рішард Купідура. Він наголосив, що робити попередні висновки щодо інциденту з ракетою зарано. Цей випадок потребує додаткового дослідження.

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Громадський діяч розповів, що повний звіт щодо цього інциденту зараз готує Технічний інститут Повітряних сил Польщі. В ньому можна буде дізнатися більше деталей.

Однак попередні висновки говорять про те, що, найімовірніше, ця ракета Х-55 була випущена з території Білорусі орієнтовно в середині грудня. Через погодні умови тоді уламки не були виявлені. Вони були знайдені випадковою людиною вже наприкінці квітня.

Чому ППО могли не використати

Купідура наголосив, що цей інцидент можна оцінювати по-різному. Певно, ракета була позбавлена боєголовки, тобто її могли використовувати для того, щоб виснажити сили ППО.

Не обов'язково говорити про те, що польська ППО не спрацювала. Коли такий об'єкт залітає на територію, в цьому випадку, Польщі, це відстежується, але рішення про його потенційне збиття ухвалюється не обов'язково. Його ухвалюють, коли є ймовірність, що ракета пошкодить цивільні об'єкти, наприклад,

– додав мовець.

Він припустив, якщо траєкторія польоту ракети була з кінцевою точкою, де вона власне і впала, не пошкодивши жодного об'єкта, можливо, не було потреби її збивати та залучати всю потужність ППО.

Купідура про уламки ракети на території Польщі: дивитися відео

Деталі інциденту з падінням ракети у Польщі