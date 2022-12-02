У Росії розбився винищувач: з'явились кадри перших секунд після падіння літака

2 грудня у Росії впав винищувач МіГ-31. Кадри перших секунд після падіння літака потрапили на відео.

Російський МіГ розбився у Приморському краї. У країні-агресорці вже кажуть, що, мовляв, літак упав у безлюдному місці і руйнувань на землі буцімто немає.

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Кадри перших секунд після падіння винищувача у Росії

Відео було знято із села Таєжний. На ньому можна побачити перші секунди після падіння літака Міг-31 у Примор'ї.

Винищувач упав у лісовому масиві неподалік села Олексіївка у Надеждинському районі.

Очевидці кажуть, що літак спалахнув у повітрі. Коли винищувач пролітав над трасою Владивосток – Уссурійськ, із задньої частини у нього виривалося полум'я. Якоїсь миті він здійснив різкий маневр у бік села Олексіївки (50 кілометрів від Владивостока), а потім врізався в сопку. Після цього над сопкою на кілька секунд з'явився чорний дим.

Секунди після падіння російського винищувача: дивіться відео

Падіння російських винищувачів

Варте уваги – У Росії впав винищувач МіГ-31: дивіться відео